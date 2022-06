Deportivo Cali x Melgar: onde assistir, horário e escalação (29/06)

Nesta quarta-feira, 29 de junho, as equipes de Deportivo Cali x Melgar se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Estádio Deportivo Cali, em Palmira. Com início a partir das 21h30 (Horário de Brasília), saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

O elenco colombiano vem de derrota para o Boca Juniors na última rodada da Libertadores, enquanto os visitantes venceram o Club Atlético Grau no Campeonato Peruano.

Onde assistir Deportivo Cali x Melgar hoje?

O jogo do Deportivo Cali x Melgar hoje vai passar na Conmebol TV, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Sem transmissão na TV aberta, a única opção de acompanhar o as oitavas da Sul-Americana hoje vai ser através do canal da Conmebol, disponível entre as operadoras Sky, Claro/Net e DirecTV GO. O torcedor deve pagar a taxa de R$32,90 ao mês na mensalidade para adquirir o pacote de canais da Conmebol.

Online, os aplicativos do Now, DirecTV GO e Sky Play disponibilizam a retransmissão do canal para os seus assinantes. Basta acessar a plataforma pelo celular, tablet ou computador com o e-mail e a senha.

Data: 29/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Deportivo Cali, em Palmira, na Colômbia

Onde assistir: Conmebol TV

Escalação do jogo do Deportivo Cali x Melgar:

Escalação do Deportivo Cali: De Amores; Mafla, Caldera Alvis, Burdisso, Gutierrez; Camargo Rodriguez, Congo Caicedo, Gutiérrez, Vásquez; Velasco Bonilla e González. Para o time colombiano, nenhum desfalque foi confirmado para os anfitriões.

Escalação do Melgar: Cáceda; Lazo, Deneumostier, Galeano, Reyna; Tandazo, Archimbaud, Quevedo, Pérez; Vidales e Iberico. Técnico: Néstor Lorenzo. Já os visitantes, por outro lado, também não apresentam novos jogadores lesionados.

No mesmo grupo que o Corinthians, o Deportivo Cali até tentou, mas foi desclassificado da Libertadores ao terminar em terceiro lugar com apenas 8 pontos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas conquistadas. Por isso, terá uma nova oportunidade de buscar o o triunfo na Sul-Americana, competição secundária da Conmebol.

Já o Melgar acumula boa sequência nas últimas semanas pelo Campeonato Peruano e, mesmo fora de casa, será o favorito no jogo desta quarta-feira. Na Copa Sul-Americana, o time garantiu-se em primeiro lugar na fase de grupos com 12 pontos, com quatro vitórias e duas derrotas.

