Deportivo Táchira x Independiente del Valle hoje (02/08) onde assistir na TV

O confronto entre Deportivo Táchira x Independiente del Valle hoje, terça-feira em 2 de agosto, é válido pelo jogo de ida nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Realizado a partir das 21h30 (Horário de Brasília), o palco do embate é o Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal. Todas as informações estão disponíveis no texto a seguir.

Gol fora de casa não funciona como critério de desempate na Sul-Americana. Em caso de empate, a disputa de penalidades terá início.

Onde assistir Deportivo Táchira x Independiente del Valle hoje?

O jogo do Deportivo Táchira x Independiente del Valle hoje terá transmissão da Conmebol TV, às nove e meia da noite, pelo horário de Brasília. A partida nesta terça-feira é válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O canal da Conmebol está disponível entre as operadoras da Sky, Claro e DirecTV GO por valor extra na mensalidade. Online, as plataformas do Now e Sky Play disponibilizam a retransmissão para os aplicativos do celular, tablet e computador

O Deportivo venceu o Santos nos pênaltis pelas oitavas de final, enquanto o Independiente passou pelo Lanús, da Argentina.

Informações do jogo do Deportivo Táchira x Independiente del Valle hoje:

Data: Terça-feira, 02/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela

Onde assistir: Conmebol TV

Arbitragem:

Quais times estão na Sul-Americana de 2022?

As equipes de Deportivo Táchira, Independiente del Valle, Internacional, Melgar, Nacional do Uruguai, Atlético Goianiense, São Paulo e Ceará jogam as quartas de final da Copa Sul-Americana de 2022.

Cada um dos elencos venceu o seu confronto nas oitavas de final, garantindo a vaga para brigar nas quartas da competição sul-americana de futebol. A partir daí, jogam dois confrontos para saber quem segue na disputa.

São quatro brasileiros, o que significa que há uma grande chance de pelo menos um finalista ser representante do Brasil.

Confira os jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana em 2022.

Deportivo Táchira x Independiente del Valle

Internacional x Melgar

Nacional x Atlético GO

São Paulo x Ceará

Escalações de Deportivo Táchira x Independiente del Valle:

Nenhum novo desfalque está no elenco do Deportivo.

Escalação de Deportivo Táchira: Varela; Marrufo, Ariano, Restrepo, Camacho; Flores, Garces, Chacón, Cova; Hernández e Uribe.

Jonatan Bauman foi expulso em sua partida e por isso não está apto para jogar.

Escalação de Independiente del Valle: Ramirez; Chávez, Segovia, Schunke, Carabajal, Vargas Leon; Faravelli, Gaibor, Sornoza; Ayoví e Lautaro Ariel Díaz.

Quantos se classificam na semifinal da Sul-Americana 2022?

Quatro equipes se classificam para as semifinais da Copa Sul-Americana em 2022. Seguindo o regulamento da competição, estes são os vencedores das quartas de final.

Pelo menos um brasileiro já está garantido na semifinal. Isso porque São Paulo e Ceará disputam as quartas de final um contra o outro e apenas um deles vai estar entre os classificados, o que aumenta a possibilidade real de estarem na final.

As semifinais vão acontecer em 31 de agosto e 1º de setembro os jogos de ida, e 7 e 8 de setembro os confrontos de volta no calendário. Já a final da Copa Sul-Americana está marcada para 1º de outubro de 2022, sábado, sem horário definido.

Leia também: Sul-Americana tem gol qualificado? Veja a regra