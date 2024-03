Dérbi português: horário e onde assistir o jogo Sporting x Benfica hoje - 29/03

Dia de clássico no Campeonato Português! Sporting e Benfica jogam nesta quinta-feira, 29 de fevereiro a partir das 17h45 (horário de Brasília). O jogo será disputado no Estádio de Alvalade, em Lisboa, com capacidade para 50 mil torcedores.

(function (document, window) { var a, c = document.createElement("script"), f = window.frameElement; c.id = "CleverCoreLoader56650"; c.src = "https://scripts.cleverwebserver.com/3ea61185043c4492c3df8cdce0fc7de4.js"; c.async = !0; c.type = "text/javascript"; c.setAttribute("data-target", window.name || (f && f.getAttribute("id"))); c.setAttribute("data-callback", "put-your-callback-function-here"); c.setAttribute("data-callback-url-click", "put-your-click-macro-here"); c.setAttribute("data-callback-url-view", "put-your-view-macro-here"); try { a = parent.document.getElementsByTagName("script")[0] || document.getElementsByTagName("script")[0]; } catch (e) { a = !1; } a || (a = document.getElementsByTagName("head")[0] || document.getElementsByTagName("body")[0]); a.parentNode.insertBefore(c, a); })(document, window);

Benfica está invicto há 22 jogos

Poderá o Sporting CP levar vantagem na Taça de Portugal?

Assista Sporting x Benfica ao vivo na quinta-feira

Onde vai passar jogo do Benfica hoje ao vivo

Nenhuma emissora de TV aberta transmite os jogos do Campeonato Português, por isso, o torcedor só pode ver as emoções do clássico de Lisboa de forma paga. O canal ESPN 2 e o serviço de streaming Star Plus vão transmitir o jogo do Benfica hoje para todos os estados do Brasil.

Por que assistir? O jogo é um dérbi português, assim como o clássico paulista Corinthians e Palmeiras. Para hoje, o cenário é ainda mais emocionante: o Benfica não perde desde o início de Novembro e o Sporting CP é extremamente difícil de vencer em casa. Está preparado o cenário para o empate na Taça de Portugal.

Escalações

Sporting: Franco Israel; Ousmane Diomande, Sebastián Coates e Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita e Nuno Santos; Marcus Edwards, Pedro Gonçalves e Viktor Gyokeres. Técnico: Rúben Amorim.

Escalação do Benfica: Anatoliy Trubin; Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi e Fredrik Aursnes; Orkun Kokcu e João Neves; Ángel Di Maria, João Mário e David Neres; Rafa Silva.

O lateral-esquerdo do Benfica Juan Bernat continua lesionado. No Sporting, o defesa-central Gonçalo Inácio e o extremo Francisco Trincão estão lesionados.

Leia também:

Quais são os maiores campeões do Campeonato Português