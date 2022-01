Desportivo Aliança x CSA: onde assistir, horário e escalações – 20/01

Abrindo a nova temporada do Campeonato Alagoano, o confronto entre Desportivo Aliança x CSA promete bagunçar a classificação em confronto nesta quinta-feira, 20/01, a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Com transmissão ao vivo do jogo, saiba onde assistir.

Onde assistir Desportivo Aliança x CSA? Pela primeira rodada do Campeonato Alagoano, a partida começa às 20h desta quinta-feira (horário de Brasília), 20 de janeiro de 2022, no Estádio Rei Pelé, localizado na cidade de Maceió, no estado do Alagoas, no Brasil. O Eleven Sports da Federação Alagoana de Futebol vai transmitir o jogo de hoje ao vivo pelo site oficial da entidade de graça para todo o público e também pelo site ou aplicativo.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports de graça para todo o Brasil

O Desportivo Aliança estreia no Campeonato Alagoano tendo como principal objetivo permanecer na parte de cima da tabela e conquistar a classificação até a próxima fase, conhecida como a semifinal. Na temporada passada pelo estadual, o elenco do Aliança terminou em quarto lugar, eliminado logo nas semis.

Enquanto isso, o CSA entra como o grande favorito no confronto desta quinta-feira. Pelo Brasileirão Série B do ano passado, terminou em quinto lugar com 62 pontos, muito próximo de conquistar o acesso até a primeira divisão do futebol brasileiro. Por isso, promete dar o melhor em campo para levar os três pontos para casa hoje.

Escalações de Desportivo Aliança e CSA:

Nenhuma das equipes tem baixas para o confronto desta quinta-feira.

Provável escalação de Desportivo Aliança: Flávio; Paulo, Fábio, Henrique, Willames; Vam Baster, Clériston, Cléber; Filipe André, Bebel, Jonathan

Provável escalação de CSA: Jean; Werley, Denilson, Diego Renan, Ernandes; Geovane, Bruno Paulista, Gabriel, João Victor; Clayton, Marco Túlio, Rodrigo (Felipe Augusto)

Leia também:

Sorteio da Copa do Brasil 2022: confira os confrontos da primeira fase