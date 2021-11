Dinamarca x Ilhas Faroé: horário e onde assistir as Eliminatórias (12/11)

No Estádio Parken, as equipes de Dinamarca x Ilhas Faroé se enfrentam nesta sexta-feira, 12/11, às 16h45 (horário de Brasília) pelo grupo F nas Eliminatórias da Europa. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo da Dinamarca x Ilhas Faroé hoje? A partida entre Dinamarca e Ilhas Faroé terá transmissão ao vivo da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje.

Data: 12 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Parken, cidade de Copenhague, na Dinamarca

TV: Sem transmissão

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Dinamarca x Ilhas Faroé

Os dinamarqueses não poderão contar com Højbjerg, Jensen e Skov, lesionados. Já os visitantes não possuem baixas em seu plantel de jogadores.

Dinamarca : Schmeichel; Kjaer, Andersen, Christensen; Norgaard, Wass, Delaney, Maehle; Daramy, Poulsen, Olsen

: Schmeichel; Kjaer, Andersen, Christensen; Norgaard, Wass, Delaney, Maehle; Daramy, Poulsen, Olsen Ilhas Faroé: Gestsson; Faero, Vatnsdal, Ragnar; Sorensen, Vatnhamar, Olsen, Davidsen; Jónsson, Edmundsson, Hansson

Principais informações sobre o jogo de hoj e

Já classificada para o Mundial de 2022, a Dinamarca entra em campo nesta sexta-feira somente para cumprir tabela e, quem sabe, aumentar a sua vantagem na liderança pelo grupo F. Com oito vitórias, está invicto nas Eliminatórias e com a torcida em casa hoje para assistir, quer se manter assim.

Enquanto isso, a seleção de Ilhas Faroé também cumpre tabela já que não possui mais chances de classificação nem mesmo na repescagem. Em quinta posição com 4 pontos, venceu uma partida, empatou a outra e perdeu seis no torneio, buscando quem sabe melhorar a sua pontuação para terminar entre em boa colocação.

+ Confira a rodada completa das Eliminatórias na Europa para a Copa de 2022