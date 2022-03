Dinamarca x Sérvia: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (29/03)

Dinamarca x Sérvia se enfrentam nesta terça-feira (29/03), a partir das 13h, em jogo amistoso antes da Copa do Mundo de 2022, no Estádio Parken, em Copenhague. Confira a seguir todos os detalhes da partida e onde assistir ao vivo.

As duas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Onde assistir Dinamarca x Sérvia

O jogo entre Dinamarca e Sérvia hoje vai passar no Estádio TNT, a partir das 13h, no horário de Brasília.

O streaming da Rede Turner transmite ao vivo o confronto de maneira online através do site (www.estadio.com) ou aplicativo. O serviço está disponível por R$19,90 ao mês.

A parceria da plataforma com operadoras de TV possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

Escalação de Dinamarca e Sérvia

Provável Dinamarca: Schmeichel, Vestergaard, Nelsson, Andersen, Bah, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Poulsen, Wind e Lindstrom

Provável Sérvia: Savic, Nastasic, Veljkovic, Pavlovic, Gudelj, Lukic, Tadic, Kostic, Zivkovic, Milinkovic-Savic e Mitrovic

A seleção da Dinamarca fez bonito nas Eliminatórias e garantiu o espaço no Mundial da FIFA de maneira antecipada. O time garantiu a primeira colocação no grupo F com 27 pontos e de lá não saiu mais. Foram sete vitórias e apenas uma derrota em toda a competição, protagonizando uma campanha impecável.

Do outro lado, a Sérvia também surpreendeu ao conquistar a vaga na Copa do Catar. Pelo grupo A, deixou Portugal de Cristiano Ronaldo para trás e terminou a fase de grupos em primeiro lugar com 20 pontos, três a mais do que o adversário na última rodada. Sob o comando de Vlahovic, a seleção chega com grandes expectativas aos torcedores.

Quem já está classificado para Copa do Mundo 2022?

Trinta e duas equipes já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2022. A edição, marcada para novembro no Catar, país no continente Ásia, já tem vinte seleções classificadas neste momento.

As equipes do Catar, país anfitrião, Brasil, Argentina, Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Irã, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador, Uruguai e Canadá já estão com os passaportes carimbados para o Mundial.

Ainda faltam doze vagas.

