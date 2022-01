Doce Mel x Atlético de Alagoinhas: onde assistir e horário hoje – 19/01

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Baiano, o confronto entre Doce Mel x Atlético de Alagoinhas acontece nesta quarta-feira, 19/01, com a bola rolando em campo a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Barbosão. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Quando é Doce Mel x Atlético de Alagoinhas?

Pela segunda rodada do Campeonato Baiano, a partida começa às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, no Estádio Barbosão, localizado na cidade de Cruz das Almas, no estado da Bahia, no Brasil.

Onde assistir o jogo do Doce Mel x Atlético de Alagoinhas? O TV Educativa Bahia no Youtube, disponível de graça, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Baiano ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube de graça para todo o Brasil

O time do Doce Mel estreou no Campeonato Baiano com derrota. Jogando fora de casa contra o Jacuipense, perdeu o jogo por 1 a 0. Por isso, entra em campo nesta quarta-feira buscando recuperar-se em todo custo, enquanto ocupa a 9ª posição sem pontos e na zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Atlético de Alagoinhas, o atual campeão baiano, enfrentou o Vitória da Conquista em casa. Por 4 a 1, faturou a vitória em seu favor para continuar subindo na classificação do Campeonato Baiano. O elenco aparece em primeiro lugar com 3 pontos.

Escalações de Doce Mel e Atlético de Alagoinhas:

Nenhumas das equipes tem baixas para o jogo de hoje.

Provável escalação do Doce Mel: Geovane; Nino, Renan Costa, Sérgio Baiano, Ruan Bahia, Matheus Freire; Eliony, Gabriel Jordan, Cezinha, Carlos Magno; Matheuszinho

Provável escalação de Atlético de Alagoinhas: Fábio Lima; Allef, Lídio, Bremmer, Caetano; Sobral, Dionísio, Miller, Gabriel Esteves; Thiaguinho, Jerry

