Eintracht Frankfurt x Torino: onde assistir e horário (15/07)

Equipes disputam o amistoso internacional nesta sexta-feira, 15 de julho, com transmissão ao vivo

Nesta sexta-feira, 15 de julho, as equipes de Eintracht Frankfurt x Torino se enfrentam em amistoso internacional na pré-temporada, marcado para começar às 09h30 (Horário de Brasília). Jogando no HF-Stadion Bad Wimsbach, na Áustria, confira todas a principais informações do confronto.

Onde assistir Eintracht Frankfurt x Torino hoje?

O canal da ESPN 4 e streaming Star + transmitem o jogo do Eintracht Frankfurt e Torino hoje a partir das 09h30 (Horário de Brasília), nesta sexta-feira, em amistoso internacional.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal vai exibir a disputa amistosa na pré-temporada nesta sexta-feira entre as equipes. Porém, a ESPN só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Online, o serviço de streaming Star + só pode ser encontrado para o aplicativo de celular, tablet, computador e na smart TV.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Local: HF-Stadion Bad Wimsbach, na Áustria

Como chegam as equipes na pré-temporada?

O Frankfurt, time alemão, chega para disputar o amistoso desta sexta-feira depois de vencer o Viktoria Aschaffenburg e empatar com o LASK, na jornada de confrontos pela pré-temporada. Agora, tem uma importante disputa com o Torino em sua passagem pelas Áustria.

Do outro lado, o Torino disputa o seu primeiro amistoso no mês de julho, pronto para fazer bonito perante a sua torcida no país austríaco ou, quem sabe, também para receber simpatizantes. Na temporada passada, o Torino terminou em 10º lugar e escapou da zona de rebaixamento.

Quando começa a nova temporada do futebol internacional?

A nova temporada do futebol internacional vai começar em agosto. Enquanto isso, os torcedores tem a oportunidade de acompanhar os seus times preferidos em campo na pré-temporada, em uma jornada de amistosos contra diferentes clubes.

Com dezoito time participantes, o Campeonato Alemão vai começar em 5 de agosto de 2022, previsto para ter a última rodada realizada em 27 de maio de 2023. Já o Campeonato Italiano vai começar um pouquinho mais tarde, em 14 de agosto de 2022.

É importante ressaltar que os calendários dos principais torneios da Europa e de outros continentes sofreram alterações por conta da Copa do Mundo em novembro e dezembro de 2022, no Catar.

