Elche x Sevilla: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol – 6/3/2021

Elche e Sevilla se enfrentam neste sábado (06) a partir das 12h15(horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Se vencer, equipe visitante pode diminuir a diferença com o vice-líder. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Elche x Sevilla: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

O Elche aparece em 19º com vinte e um pontos, ou seja, ocupa a zona de rebaixamento. Entretanto, se sair vitorioso do duelo nesta rodada, pode escapar da degola, somando vinte e quatro pontos e subindo três posições. Para o jogo de hoje, não possui nenhuma nova baixa.

Depois de perder a vaga na final da Copa do Rei, o Sevilla entra em campo neste sábado determinado a subir na tabela de classificação e, assim, conseguir alcançar a liderança. Em 4º com quarenta e oito, o time de Andaluzia pode diminuir a diferença com os dois rivais, mas precisa torcer por uma derrota do Barcelona. Então, no confronto, a equipe visitante não tem em seu plantel o goleiro Bono, Vidal e Koundé.

Possíveis escalações de Elche x Sevilla

- PUBLICIDADE -

Possível Elche: Badía; Barragan, González, Calvo, Mojica; Morente, Mfulu, Guti, Rigoni; Boyé, Carrillo.

Possível Sevilla: Vaclík; Navas, Acuña, Diego Carlos, Escudero; Jordan, Torres, Fernando; Suso, Gomez, En-Nesyri.

Últimos jogos

Ademais, a última partida do Sevilla aconteceu pelo jogo de volta na Copa do Rei. Por 3 a 0, com gols na prorrogação, o time da Andaluzia foi derrotado pelo Barcelona na quarta (03) e perdeu a chance de ir para a final da competição.

Por outro lado, o Elche jogou no último domingo (28) pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, derrotado por 2 a 1 pelo Granada.

Técnico do PSG confirma Neymar fora de jogo pela Copa da França