Tudo o que sabemos sobre a cerimônia de abertura Copa do Mundo 2022

A cerimônia de abertura Copa do Mundo 2022 é o pontapé inicial para o maior evento de futebol do planeta. Trinta e duas seleções disputam o troféu dourado mais desejado por torcedores.

Antes da bola rolar no Estádio Al Bayt no domingo, 20 de novembro, a festa promovida pelo Catar e FIFA vão animar o público com músicas, danças e efeitos especiais. Confira as informações que temos até o momento e onde assistir ao vivo.

Que horas é a cerimônia de abertura Copa do Mundo 2022?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo está programada para começar às 12h (horário de Brasília) no domingo, 20 de novembro, no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, no Catar.

O grande evento vai trazer show de música, luzes, efeitos especiais e muita dança com representações culturais do país sede da edição. A abertura sempre começa minutos antes da bola rolar no primeiro jogo da Copa, no caso a disputa entre Catar e Equador, pela primeira rodada do grupo A na competição.

De início, a abertura estava marcada para o dia 21 de novembro, sem grande festa e show. Porém, a FIFA optou por alterar a programação e seguir a tradição de todas as edições com a cerimônia de abertura na Copa do Mundo.

Como funciona a cerimônia de abertura da Copa do Mundo?

Como manda a tradição, antes da bola rolar na Copa do Mundo a cerimônia de abertura faz uma grande festa para promover a cultura do país sede, além de trazer shows com muita música, dança e efeitos especiais.

A FIFA não se pronunciou sobre nenhum detalhe da cerimônia. Porém, é possível ter noção do que deve acontecer no domingo no Estádio Al Bayt. Nos anos anteriores, dançarinos entraram no estádio com roupas representando a cultura do país, além de efeitos especiais.

Este ano, a tradição deve se repetir com números de danças e muita música, incluindo a trilha sonora da competição oficial. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e autoridades locais também deverão falar na abertura. Depois, os shows vão começar.

Diferente das Olimpíadas, as seleções não entram em campo. Os jogadores só entram em campo na hora do jogo, uma hora depois.

Uma grande estrutura será montada no estádio para receber a cerimônia.

Quem vai cantar na abertura da Copa do Mundo?

Ainda não há confirmação da FIFA sobre quem vai cantar na cerimônia de abertura da Copa neste domingo. Porém, a página oficial do BTS, grupo de música sul-coreano, confirmou a presença do cantor Jung Kook.

O músico sul-coreano de 25 anos deve se apresentar com música inédita no Estádio Al Bayt, no Catar. A canção se chama "Dreamers" (sonhadores), e está na trilha sonora oficial da Copa do Catar.

As cantoras Shakira e Dua Lipa foram cotadas para se apresentarem no evento. Porém, negaram a participação através das redes sociais. Enquanto isso, o site norte-americano TMZ informou que Nicki Minaj, o cantor Maluma e a libanesa Myriam Fares devem cantar o hit "Tukoh Taka" na festa de domingo.

Porém, o cantor sul-coreano Jung Kook, do grupo BTS, está praticamente confirmado, enquanto o rapper Lil Baby também deve pintar na programação, segundo o portal GE.

Conheça um pouco de Jung, cantor que estará na abertura.



Como assistir a cerimônia de abertura Copa?

O torcedor pode assistir a abertura da Copa neste domingo na Globo, na TV aberta, além do Sportv, disponível em operadoras de TV paga, GloboPlay, no site do GE e também no canal do Casimiro ao vivo e de graça.

Com destaque para a grande festa de abertura da Copa do Mundo neste domingo, a Globo exibe para todo o Brasil ao vivo e de graça o evento. Luís Roberto comanda a transmissão ao lado de Roger Flores e Caio Ribeiro.

Para quem gosta de assistir na TV fechada, é só sintonizar o Sportv, disponível em todas as operadoras por assinatura. Aqui, Luiz Carlos Jr. estará ao lado de Grafite e Paulo Vinicius Coelho, PVC.

Para assistir pelo celular é só sintonizar o GloboPlay, plataforma de streaming, além do site do GE, da Rede Globo, responsáveis por retransmitirem o evento de graça e ao vivo para o aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv.

Se você gosta de acompanhar uma cobertura divertida e autêntica, pode sintonizar no canal do Casimiro no Youtube e Twitch, plataforma de vídeos, gratuitamente em todos os dispositivos.

TV Globo

Sportv

Portal GE

GloboPlay

Canal do Casimiro no Youtube/Twitch

Qual é o primeiro jogo da Copa do Mundo?

O embate entre Catar e Equador vai ser o primeiro jogo da Copa do Mundo do Catar 2022, no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, no Catar. A bola vai rolar às 13h (horário de Brasília), uma hora depois da cerimônia de abertura com a grande festa.

A partida é válida pela primeira rodada do grupo A, onde estão Catar, Senegal, Holanda e Equador. Serão três rodadas na fase de grupos em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos ao ganhador e 1 ponto para ambos no empate. Ao fim, os dois melhores vão para as oitavas de final.

Na sequência, vão para as quartas de final, semifinal e a disputa pela taça.

O jogo do Catar e Equador terá transmissão na Globo, Sportv, GloboPlay, GE e também no canal do Casimiro.

