Eliminatórias da Copa 2022: onde assistir os jogos desta quarta-feira

A fase de grupos nas Eliminatórias da Copa de 2022 com as Seleções da Europa têm início nesta quarta-feira (24) com doze partidas. Portugal, Croácia, Holanda e Bélgica entram em campo buscando a vantagem na competição para garantir uma vaga no Mundial do Catar. Então, veja quais são os jogos de hoje e onde assistir.

Como funciona as Eliminatórias da Copa 2022 na Europa?

Ao todo, 55 seleções concorrem as 13 vagas para o Mundial de Seleções em 2022 no Catar. Dessa maneira, formam-se cinco grupos com cinco seleções e outros cinco grupos com seis, somando-se assim dez grupos.

Então, a equipe que terminar a fase de grupos em primeiro lugar garante a classificação direta para a Copa do Mundo. Enquanto isso, o segundo colocado participa da repescagem com outras seleções do continente que lideraram a chave na Liga das Nações da última temporada. No sistema ida e volta, cada seleção enfrenta a outra equipe duas vezes. Uma vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum.

Onde assistir aos jogos de hoje da Eliminatórias da Copa 2022?

Os canais TNT e Space, da TNT Sports, possuem os direitos de transmissão do torneio. Além disso, o canal oficial da TNT Sports no Youtube e a plataforma de streaming Estádio TNT também disponibilizam a transmissão ao vivo.

Então, saiba quais são os jogos que você pode assistir hoje, nesta quarta-feira, 24 de março.

Primeira rodada – Quarta-feira, 24 de março de 2021

14h – Turquia x Holanda

16h45 – Bélgica x Gales

16h45 – Eslovênia x Croácia

16h45- França x Ucrânia

16h45- Gibraltar x Noruega

16h45- Portugal x Azerbaijão

Entretanto, nem todos os jogos da primeira rodada nesta quarta (24) possuem transmissão na televisão.

16h45- Finlândia x Bósnia-Herzegovina

16h45- Letônia x Montenegro

16h45- Sérvia x Irlanda

16h45- Malta x Rússia

16h45 – Chipre x Eslováquia

16h45 – Estônia x República Tcheca

Confira os grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa de 2022