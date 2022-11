Quando serão as oitavas de final da Copa do Mundo? Tabela de jogos

Conforme a fase de grupos vai se aproximando do fim, é hora de saber quando serão as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, próxima etapa da competição que termina no dia 18 de dezembro.

O Brasil já garantiu uma vaga nas oitavas por ter vencido as seleções da Sérvia e da Suíça nas duas primeiras rodadas da fase de grupos, mas ainda tem mais um jogo: contra Camarões pela terceira rodada da primeira fase. As datas dos jogos dependem da classificação final dos grupos e, por isso, ainda não é possível saber quando o Brasil vai jogar nas oitavas de final. Confira o calendário da próxima etapa da Copa.

Quando serão as oitavas de final da Copa do Mundo?

A primeira fase da Copa do Mundo do Catar vai até a próxima sexta-feira, 2 de dezembro, quando o Brasil enfrenta a seleção de Camarões pela terceira rodada. Depois da fase de grupos, começa o mata-mata da competição, com a realização das partidas válidas pelas oitavas de final.

E como a primeira fase já está chegando ao fim, milhões de torcedores estão procurando informações sobre quando serão as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar 2022 e quem está ansioso para saber como a seleção brasileira vai se sair na próxima etapa do campeonato ainda deve aguardar para saber em quais dias e horários a amarelinha vai entrar em campo nas oitavas.

Calendário dos jogos

Saiba quando serão as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. As partidas serão realizadas entre os dias 3 e 6 de dezembro.

Datas e horários dos jogos das oitavas

3/12 (sábado)

12h – 1° colocado do grupo A x 2° do grupo B

16h – 1° lugar do grupo C x 2° colocado do grupo D

4/12 (domingo)

12h – 1° lugar do grupo D x 2° colocado do grupo C

16h – 1° do gripo B x 2° lugar do grupo A

5/12 (segunda-feira)

12h – 1° colocado do grupo E x 2° do grupo F

16h – 1° do grupo G x 2° lugar do grupo H

6/12 (terça-feira)

12h – 1° lugar do grupo F x 2° colocado do grupo E

16h – 1° do grupo H x 2° do grupo G

O Brasil é líder do grupo G e, dependendo da colocação na fase de grupos, vai jogar no dia 5 ou no dia 6 de dezembro às 16h (horário de Brasília).

Quartas, semifinal e a final da Copa do Mundo 2022 já têm data para acontecer

As partidas válidas pelas quartas de final, semifinal e final da Copa do Mundo já têm datas definidas para serem realizadas. As quartas de final serão nos dias 9 e 10 de dezembro e, quem passar, vai disputar a semifinal no dia 14 de dezembro. A disputa pelo terceiro lugar será no dia 17 de dezembro e a grande final, no dia 18, no estádio Lusail, onde a seleção brasileira estreou com vitória.

Onde assistir à Copa do Mundo de graça

Os jogos da Copa do Mundo estão sendo transmitidos pela TV e pela internet e é possível acompanhar as partidas de graça. Na televisão, a Globo é responsável pela transmissão. Na internet, Globoplay, Portal GE e Fifa+ têm sinal aberto, assim como o canal do Casimiro e a Twitch, plataforma de vídeos gratuita. Na televisão, o torcedor tem ainda a opção de assistir pelo canal SporTV, que é exclusivo para assinantes.

Qual vai ser o próximo jogo do Brasil na Copa?

Na próxima sexta-feira, 2 de dezembro, o Brasil entra em campo para disputar a terceira partida válida pela fase de grupos da Copa do Catar. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília) e o adversário da seleção canarinho vai ser a seleção de Camarões, que disputou uma Copa do Mundo pela primeira vez no ano de 1982.

Embora seja praticamente uma novata em competições desse nível, a seleção camaronesa é considerada uma das melhores da África na atualidade. No elenco, estão jogadores de grandes clubes europeus, como Bayern de Munique, da Alemanha, e Inter de Milão, da Itália. Um dos jogadores de Camarões que tiveram grande destaque na seleção foi Samuel Eto’o, que já defendeu Real Madrid, Barcelona e Inter de Milão. A melhor participação de Camarões em uma Copa do Mundo foi em 1990, quando ficou com o quinto lugar da competição.