Eliminatórias da Copa do Mundo Oceania: onde assistir os jogos de hoje

Eliminatórias da Copa do Mundo Oceania: onde assistir os jogos de hoje

Dois jogos serão realizados neste domingo, 27 de março, pela semifinal das Eliminatórias da Copa do Mundo Oceania a partir das onze horas da manhã (Horário de Brasília), jogando no Estádio Grand Hamad. Com transmissão online, confira onde assistir aos jogos de hoje.

Grid de largada da Fórmula 1: classificação do GP da Arábia Saudita 2022

Jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo Oceania

Ilhas Salomão x Papua Nova-Guiné

Horário: 11h

Local: Estádio Grand Hamad

Onde assistir: Eleven Sports

Nova Zelândia x Taiti

Horário: 14h30

Local: Estádio Grand Hamad

Onde assistir: Eleven Sports

A semifinal das Eliminatórias da Oceania apresentam neste domingo, 27 de março, dois jogos das competições para a Copa do Mundo. Quem vencer os jogos, avança para a grande final das Eliminatórias onde vão disputar a passagem para o Mundial da FIFA de 2022.

Os jogos são em mão única, assim como a final também na temporada. O vencedor das Eliminatórias da Oceania avança para a repescagem mundial da FIFA, onde irá enfrentar o ganhador da América do Norte e Central.

Onde assistir aos jogos das Eliminatórias?

Os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo na Oceania neste domingo serão transmitidos ao vivo no Eleven Sports, a partir das 11h, no horário de Brasília.

O serviço de streaming está disponível de graça através do portal oficial (www.elevensports.com) para todos os internautas do Brasil. Basta acessar o site do Eleven Sports, procurar pelo jogo que quer assistir e acompanhar como e onde quiser.

Outra opção é ver os jogos das Eliminatórias através do aplicativo do Eleven Sports, disponível no smartphone e tablets. A plataforma pode ser encontrada tanto para Android como no iOS, também de graça para o público.

+ Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2022?