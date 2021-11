Eliminatórias Sul-americanas hoje (16/11): quais são os jogos e horários

As 10 seleções presentes nas Eliminatórias Sul-americanas realizam hoje, 16 de novembro, a última rodada da competição em 2021. Após os confrontos desta terça-feira, as equipes voltam a participar do torneio somente na próxima Data Fifa, prevista para janeiro do ano que vem. Confira então quais são os jogos.

Jogos das eliminatórias Sul-americanas hoje

Nesta terça-feira, 16, serão cinco partidas válidas pela 14ª rodada das Eliminatórias, os últimos jogos de 2021. Às 17 horas, a Bolívia recebe o Uruguai, no Estádio Hernando Siles. Logo depois, a Venezuela e o Peru se enfrentam no Olímpico de la UCV, às 18 horas.

Às 20 horas é a vez de Colômbia e Paraguai duelarem no Metropolitano de Barranquilla. Principal partida das Eliminatórias Sul-americanas hoje, Brasil e Argentina fazem o clássico no Estádio San Juan, às 20h30. Por fim, Chile e Equador jogam para manter suas vagas no G-4, no Estádio San Carlos de Apoquindo, às 21h15.

Confira quais são os jogos:

Bolívia x Uruguai – 17h – SporTV 2

Venezuela x Peru – 18h – SporTV 3

Colômbia x Paraguai – 20h – SporTV 4

Argentina x Brasil – 20h30 – Globo e SporTV

Chile x Equador – 21h15 – SporTV 2

Como está a classificação das Eliminatórias?

A seleção brasileira segue na liderança das Eliminatórias Sul-americanas e hoje pode aumentar ainda mais sua vantagem no primeiro lugar. Isso porque, caso conquiste o triunfo diante da segunda colocada, Argentina, a equipe de Tite aumenta para nove pontos a distância para os hermanos. O Brasil tem atualmente 34, enquanto os argentinos estão com 28.

Na terceira posição está o Equador, com 20 pontos. Logo atrás aparecem Chile, Colômbia e Uruguai, todos com 16. O Peru é o sétimo colocado com 12. Em oitavo está o Paraguai com 12, mas a mesma pontuação da Bolívia, que está em nono. Por fim, a Venezuela fecha a competição com sete pontos conquistados.

1 Brasil – 34 pontos

2 Argentina – 28 pontos

3 Equador – 20 pontos

4 Chile – 16 pontos

5 Colômbia – 16 pontos

6 Uruguai – 16 pontos

7 Peru – 14 pontos

8 Paraguai – 12 pontos

9 Bolívia – 12 pontos

10 Venezuela – 7 pontos

Quando será as próximas rodadas?

As próximas rodadas das Eliminatórias Sul-americanas ocorrem somente em 2022. A previsão é que a Conmebol realize as partidas das rodadas 15 e 16 nos dias 27 de janeiro e 1 de fevereiro.

Já em março, no dias 24 e 29, ocorrem as rodadas 17 e 18, que encerram a competição e definem então os quatro representantes sul-americanos na Copa do Mundo 2022 e a vaga para a repescagem, destinada a seleção que ficar na quinta posição.

