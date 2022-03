Saiba onde assistir ao jogo de hoje. Foto: Reprodução / The KFA Oficial @theKFA

Emirados Árabes Unidos x Coreia do Sul: onde assistir e horário 29/03

Nesta terça, as equipes de Emirados Árabes Unidos x Coreia do Sul entram em campo partir das 10h45 (Horário de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias da Ásia, no Estádio Al-Maktoum, em Dubai. Confira quais são os detalhes da transmissão e onde assistir o jogo de hoje ao vivo

Os anfitriões não tem mais chances de classificação, enquanto os coreanos já estão garantidos para o Mundial da FIFA em novembro.

Onde assistir Emirados Árabes Unidos x Coreia do Sul

A partida entre Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul hoje vai passar somente no Star +, a partir das 10h45, pelo horário de Brasília.

O torcedor também acesso a transmissão do jogo desta terça-feira através do serviço de streaming Star +.

A plataforma do Star + pode ser encontrada para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

+Por que a Copa do Mundo de 2022 vai ser em novembro?

Escalação de Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul

Provável Emirados Árabes Unidos: Eisa, Marzooq, Al Hammadi, Abbas, Khamis, Rashid Al Naqbi, Hassan, Al-Ahbabi, Saleh, Caio e Ali Mabkhout

Provável Coreia do Sul: Kim Seung-Gyu, Kim Tae-Hwan, Kim Min-jae, Kim, Kim Jin-Su, Jung Woo-young, Hwang, Kwon, Lee Jae-sung, Son e J. Hwang

O elenco dos Emirados Árabes Unidos aparece em terceiro lugar no Grupo A, contabilizando 9 pontos com duas vitórias, três empates e quatro derrotas. Mesmo com a posição, a seleção não tem chances de brigar pela repescagem asiática. O jogo de hoje é apenas para cumprir tabela.

Do outro lado, a Coréia do Sul já está classificada para o Mundial da FIFA e, por isso, também apenas cumpre tabela nas Eliminatórias da Ásia. Em primeiro lugar no grupo A com 23 pontos, a equipe venceu sete partidas e empatou outras duas na competição.

O último duelo entre Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul foi realizado em 11 de novembro de 2021, pela primeira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa, na temporada atual.

Sob o placar de 1 a 0, a seleção sul-coreana venceu com gol de Hwang Hee-chan.

Que dia vai começar a Copa do Mundo de 2022?

A Copa do Mundo do Catar vai começar em 21 de novembro de 2022, segunda-feira, com horário a ser definido pela FIFA nos próximos dias.

A partida de abertura vai ter o Catar, anfitrião do torneio, contra o oponente do grupo A. Cada um dos grupos e confrontos serão conhecidos na sexta-feira, 1 de abril, através do sorteio da FIFA.

Vinte seleções já estão garantidas na Copa do Mundo. São elas o Catar, anfitrião, Brasil, Argentina, Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Irã, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador, Uruguai e Canadá.

