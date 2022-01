Empoli x Roma: onde assistir, horário e escalações hoje – 23/01

Saiba onde vai passar o jogo de hoje. Foto: Reprodução / AS Roma @OfficialASRoma

Pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Empoli x Roma se enfrentam neste domingo, 23/01, a partir das 14h (horário de Brasília), jogando no Stadio Carlo Castellani. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo na TV então por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Empoli x Roma

A ESPN 2 vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 14h (horário de Brasília)

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Empoli e Roma

Parisi, Di Francesco e Nicolas Haas são os desfalques dos anfitriões.

Do outro lado, Mourinho não poderá contar com Smalling, Spinazzola e Pellegrini, lesionados.

Escalação do jogo do Empoli: Vicario; Fiamonzzi, Tonelli, Ismajlli, Stojanovic; Ricci, Bandinelli, Zurkowski; Henderson, Bajrami; Pinamonti

Escalação do jogo da Roma: Rui Patrício; Karsdorp, Ibañez, Viña, Mancini; Cristante, Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, Afena-Gyan; Abraham

Como estão as equipes na temporada?

Recém-promovido da segunda divisão, o Empoli tem como principal objetivo nesta temporada permanecer na elite o tempo necessário. Em 11ª posição com 29 pontos, o elenco contabiliza oito vitórias, cinco empates e nove derrotas, isto é, pode aumentar o seu saldo se vencer hoje, e reverter a sequência de cinco rodadas sem vencer.

Enquanto isso, a Roma se mantém em 7ª posição com 35 pontos, ou seja, conquistou na temporada onze vitórias, dois empates e nove derrotas. Os comandados de José Mourinho venceram Cagliari na última rodada, enquanto buscam mais um triunfo em seu favor para continuar subindo na tabela do Campeonato Italiano.

Relembre o último jogo entre Empoli x Roma.

Leia também:

Prêmio Dener 2022: confira os gols mais bonitos da Copinha