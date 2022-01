Endrick, jovem do Palmeiras, pode jogar no Mundial?

Endrick, jovem do Palmeiras, pode jogar no Mundial?

Com grandes partidas e muita disputa em campo, a Copinha é conhecida principalmente por ser um dos maiores celeiros de craques do cenário nacional do futebol. Por lá, passaram Gabriel Jesus, Kaká e Neymar,, grandes craques no mundo. Nos últimos dias, um jovem atacante do Palmeiras tem chamado a atenção dos torcedores por sua incrível habilidade em campo, deixando-os curiosos sobre a possibilidade de Endrick jogar o Mundial de Clubes.

Endrick pode jogar o Mundial de Clubes com o Palmeiras?

Assim que Endrick Felipe Moreira de Sousa, de apenas 15 anos, pisou nos gramados vestindo a camisa do Palmeiras, a torcida foi a loucura. Isso porque Endrick mostra em cada nova oportunidade a incrível habilidade que todo centroavante deve ter: habilidade, técnica nos pés e o faro para gols em seus adversários.

Em sua estreia na Copinha marcou dois contra o Assu. Depois, diante do Real Ariquemes, marcou mais dois. Na terceira e última da fase de grupos, entretanto, acabou testando positivo para Covid-19 e teve de ficar fora do confronto contra o Água Santa.

Endrick já é considerado uma das promessas da Copinha. O sucesso é tanto que alguns torcedores questionaram a possibilidade do garoto representar o Palmeiras no Mundial de Clubes em fevereiro de 2022.

Segundo o colunista Menon, do portal UOL, o assessor do pai de Endrick, Wagner Ribeiro, garantiu para a diretoria do alviverde que o garoto de 15 anos pode ser inscrito. De acordo com Wagner, a FIFA informou que o atleta está apto para entrar em campo e, agora, só depende do Palmeiras.

Como explica o blog Lei em Campo, de Gabriel Coccetrone, o jogador precisa ter um contrato formal com o clube para jogar por ele e ter o vínculo reconhecido pela CBF. Além disso, o primeiro contrato profissional só pode ser assinado quando o jogador fizer 16 anos, o que não é o caso de Endrick, que só faz aniversário de em julho de 2022.

No entanto, o assessor garantiu que ele estará disponível para o Mundial. O que diz o artigo da FIFA, no entanto, é que o jogador só precisa estar cadastro na lista provisória de inscritos na competição. Por isso, se o clube optar por chamar o jovem, aí ele poderá entrar em campo mesmo não tendo o contrato profissional. Por outro lado, o alviverde pode optar por não escalar Endrick para evitar o assédio por parte de clubes maiores na Europa.

Quem é Endrick, joia do Palmeiras

Natural de Brasília, no Distrito Federal, Endrick nasceu em 21 de julho de 2006. Com apenas 15 anos, já encanta o país com o seu futebol em campo enquanto representa o Palmeiras.

Ele chegou ao Palmeiras em 2016, e já integrou o elenco do Sub-15, 17 e 20 do alviverde com 24 gols ao todo desde 2021 e 2022. Ele é dominante com o pé esquerdo, tendo 1,73 de altura.

Endrick foi destaque do Campeonato Paulista Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-20, além de ser campeão da Nike Premier Cup no Sub-15.

Na Copinha de 2022, marcou quatro gols em dois jogos.

Confira a estreia de Endrick na Copinha em 2022 que chamou a atenção dos palmeirenses e também dos rivais.

