Argentina x França: a Globo vai transmitir a final da Copa do Mundo 2022?

Chegou a hora de saber quem será o campeão do mundo! Neste domingo, 18 de dezembro, as seleções de Argentina e França disputam a final da Copa do Mundo no Catar no Estádio Lusail, com a bola rolando ao meio dia (horário de Brasília). Saiba se o jogo vai passar na Globo hoje e como assistir a decisão da Copa.

Globo vai transmitir a final da Copa do Mundo hoje?

A Globo vai transmitir ao vivo e de graça a final da Copa do Mundo entre Argentina e França hoje. A partida marca a despedida de Galvão Bueno nas narrações esportivas da emissora carioca.

A bola só vai rolar ao meio dia (horário de Brasília), mas a transmissão da Globo começa às 10h50.

Argentina ou França vão conquistar a terceira estrela em seu uniforme. O elenco sul-americano levantou a taça duas vezes, nos anos de 1978 e 1986, enquanto os franceses venceram em 1998 e 2018.

Além disso, a decisão marcará também o adeus de Lionel Messi da Copa do Mundo com a Seleção da Argentina. Se vencer o troféu, fechará o ciclo.

ARGENTINA X FRANÇA

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE, canal do Casimiro e FIFA+

Quem vai narra a final da Copa do Mundo?

Na Globo é Galvão Bueno quem vai narrar a final da Copa do Mundo do Catar entre Argentina e França, a partir do meio dia (horário de Brasília) direto do Catar.

Ao seu lado, Galvão terá Ana Thais Matos e Júnior. Esta será a despedida do profissional das narrações esportivas no canal.

Mais cedo, às 09h30, o programa Esporte Espetacular vai recordar algumas das narrações de Galvão na Copa do Mundo além de bordões. Galvão participou de 13 coberturas, sendo a primeira em 1974 e em 1982 na Globo. A primeira narração com a Seleção Brasileira aconteceu em 1986.

A despedida, entretanto, será também um até logo, já que Galvão ainda tem contrato com a empresa por dois anos com participações na programação, um programa na Globo de esportes e chamadas nos intervalos com locuções.

Como assistir a Globo online?

Através da Globo, a transmissão da final da Copa do Mundo também está disponível nas plataformas digitais como o GloboPlay e o site do GE.

Dá para assistir Argentina e França neste domingo pelo aplicativo do celular, tablet, computador ou até mesmo na própria smartv, caso o torcedor não esteja em casa.

O melhor é que é tudo de graça, a plataforma tem sinal aberto para o canal da Globo. Não é preciso ser assinante para acompanhar.

GLOBOPLAY - A plataforma de streaming disponibiliza a transmissão da Globo de graça para quem também não é assinante. O torcedor deve acessar o aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com), se cadastrar com email e senha e escolher a opção em seguida de "Agora na TV". Dá para assistir no celular, tablet, computador ou smartv de graça e ao vivo.

GE - A maneira mais simples e rápida de assistir a final da Copa do Mundo é no site do GE (www.ge.globo.com). O site de notícias da Rede Globo retransmite as imagens da emissora de graça tanto pelo portal como no aplicativo.

Como vem Argentina e França para a final?

Tanto Argentina como França buscam o tricampeonato mundial neste domingo. Trata-se de duas grandes seleções na disputa, por isso não há favorito.

Os argentinos driblaram a derrota na estreia para a Arábia Saudita e conquistaram a liderança do grupo. Nas oitavas de final derrotaram a Austrália, depois a Holanda nos pênaltis e por fim a Croácia, atual vice-campeã, na semifinal. Última Copa do Mundo de Lionel Messi, a Argentina vai brigar até o último segundo da final pelo terceiro título.

Do outro lado, a França é a atual campeã mundial. O elenco quer o tricampeonato em sequência custe o que custar. Com estrelas como Mbappé, Griezmann e Giroud, os franceses passaram em primeiro lugar no grupo após derrotar Austrália e Dinamarca, mas perderem para a Tunísia na terceira rodada.

Nas oitavas de final a França ganhou da Polônia, depois a Inglaterra nas quartas de final e o Marrocos, grande destaque da competição, na semifinal.

