Equador x Colômbia feminino: onde assistir e horário hoje (17/07)

As seleções de Equador x Colômbia feminino se enfrentam neste domingo, 17 de julho, pela quarta rodada da Copa América Feminina. Pelo grupo A, as equipes jogam no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, a partir das 21h (Horário de Brasília). Confira todas as informações do jogo de hoje a seguir.

A Colômbia foi o país escolhido pela Conmebol para receber a Copa América Feminina este ano.

Onde assistir Equador x Colômbia feminino hoje

O jogo do Equador x Colômbia feminino hoje não tem transmissão pela TV ou online, começando às 21h (Horário de Brasília), pela Copa América Feminina neste domingo, 17 de julho de 2022.

Pela rodada da competição feminina, o confronto da rodada não vai passar em nenhuma emissora, assim como também não vai passar online em nenhuma plataforma. A única maneira de acompanhar é através das redes sociais de cada Seleção, seja no Twitter, Instagram ou Facebook.

Basta acessar @LaTri ou @FCFSeleccionCol e curtir os lances ao vivo. Lembrando que não há imagens dos jogos.

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Onde assistir Equador x Colômbia feminino: Sem transmissão

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

Como chegam Equador x Colômbia no jogo de hoje?

Com 3 pontos, o Equador ocupa a 4ª posição no grupo A da Copa América Feminina, tendo chances reais de classificação para a próxima fase do torneio. Se vencer o jogo deste domingo, o grupo equatoriano pode assumir a liderança já que tem bom saldo de gols se comparado aos rivais do grupo. Na primeira rodada do time venceu a Bolívia e depois foi derrotado pelo Chile.

Do outro lado, jogando em casa, a Colômbia segue na liderança do grupo com 6 pontos, contabilizando duas vitórias em cima do Paraguai e Bolívia. Na terceira rodada, a última realizada até aqui, não entrou em campo. Por isso, com o elenco completo neste domingo, promete fazer bonito perante os torcedores e garantir novamente os três pontos.

Provável escalação de Equador x Colômbia:

Escalação do Equador: Morán; Pesántez, Gracia, Moreira, Fajardo, Real; Charcopa, Espinales, Torres, Flores; Bolaños. Técnica: Emily Lima

Escalação da Colômbia: Perez; Vanegas, Carabalí, Arias, Ramos Santana; Bedoya, Montoya, Caicedo, Santos, Ospina; Usme. Técnico: Nelson Abadía Aragón

Classificação da Copa América Feminina 2022

Dez seleções jogam a Copa América Feminina em 2022. Na primeira fase, elas são divididas em dois grupos de cinco cada onde jogam quatro vezes em cinco rodadas, ou seja, disputam os três pontos entre si.

As duas melhores avançam para a semifinal, enquanto as terceiras vão para a disputa do quinto lugar direto. Cada vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum.

GRUPO A

1 Colômbia – 6 pontos

2 Paraguai – 6 pontos

3 Chile – 3 pontos

4 Equador – 3 pontos

5 Bolívia – ponto

GRUPO B

1 Brasil – 6 pontos

2 Venezuela – 6 pontos

3 Argentina – 6 pontos

4 Peru – 0 ponto

5 Uruguai – ponto

