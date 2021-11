Equador x Venezuela: onde assistir AO VIVO e horário do jogo hoje (11/11)

Na abertura da 13ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas, Equador x Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira, 11, de olho nas vagas para a Copa do Mundo 2022. As seleções fazem o confronto no Estádio Casa Blanca, às 18 horas. Veja então como assistir a partida em tempo real e tudo sobre o duelo.

Onde vai passar o jogo do Equador x Venezuela ?

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão das Eliminatórias Sul-americanas, mas não exibe o confronto na TV aberta. No entanto, a partida terá transmissão exclusiva no país pelo SporTV. O canal de TV por assinatura faz a cobertura da confronto ao vivo.

Data: 11 de novembro 2021

Horário: 18 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio Casa Blanca – Quito (EQU)

Onde assistir Equador x Venezuela hoje: SporTV

Últimas notícias das seleções

Em terceiro lugar com 17 pontos, os equatorianos buscam a vitória para seguirem dentro da zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. A seleção não vence há duas rodadas das Eliminatórias e precisa voltar a ganhar para então respirar mais aliviada na classificação.

Por outro lado, a Venezuela segue na lanterna do torneio e a cada rodada vê as chances de classificação ao Mundial, diminuírem. A seleção tem apenas sete pontos conquistados e está a nove do Uruguai, quinto colocado. Para ainda sonhar com a vaga, os venezuelanos precisam iniciar uma recuperação, mas o mais rápido possível.

Qual a provável escalação Equador x Venezuela?

Na busca pela vitória e de olho na próxima Copa do Mundo, os treinadores das duas seleções vão a campo com o que de melhor possuem no elenco convocado. Confira a escalação do jogo do Equador x Venezuela hoje:

Venezuela: Farinez; Hernández, Martínez, Ferraresi e González; Rincón, Martínez; Machis, Bello, Savarino; Ramírez

Equador: Ramirez; Torres, Hincapie e Arboleda; Estupiñan, Gruezo, Caicedo e Preciado; Mena, Plata e Estrada

Torcedores no país podem acompanhar o jogo da Equador x Venezuela hoje, com exclusividade por meio do SporTV nos canais fechados.

