Tabela Eliminatórias da Copa 2022: quais os jogos de novembro

As Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo 2022 realiza nos dias 11 e 16 de novembro os jogos da última Data FIFA deste ano. As seleções da competição disputam as partidas pela 13ª e 14ª rodada do torneio, de olho na vaga para o próximo Mundial. Confira então, a tabela das Eliminatórias da Copa 2022 deste mês.

Quais os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022?

Após conseguir concluir as rodadas em atraso das Eliminatórias Sul-americanas, a Conmebol voltou a organizar para novembro uma rodada dupla de duelos e não mais tripla como nos meses de outubro e setembro. Dessa forma, cada seleção irá realizar dois jogos nesta Data FIFA.

O Brasil encara a Colômbia, no dia 11, na Neo Química Arena. Por fim, encerra seus duelos deste ano em clássico diante da Argentina, dia 16, mas no Estádio San Juan.

Rodada 13 (Quinta-feira, 11 de novembro)

Equador x Venezuela – 18h

Paraguai x Chile – 20h

Brasil x Colômbia – 21h30

Peru x Bolívia – 23h

Sexta-feira, 12 de novembro

Uruguai x Argentina – 20h

Rodada 14 (Terça-feira, 16 de novembro)

Bolívia x Uruguai – 17h

Colômbia x Paraguai – 20h

Venezuela x Peru – 20h

Argentina x Brasil – 20h30

Chile x Equador – 21h15

Como está a classificação das Eliminatórias Sul-americanas?

A Seleção Brasileira segue na liderança da tabela de classificação das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo 2022. Com 31 pontos, o time de Tite tem seis de vantagem para a Argentina, atual vice-líder do torneio.

Na terceira posição está o Equador, com 17 pontos, um a mais que a Colômbia, quarta colocada. Já o Uruguai está em quinto, posição que garante uma vaga à repescagem do Mundial.

O Chile aparece na sexta posição com 13 pontos, enquanto Bolívia e Paraguai estão em sétimo e oitavo lugar, respectivamente, com 12 pontos. Por fim, o Peru tem 11 e está em nono, e a Venezuela é a lanterna da tabela de classificação das Eliminatórias para a Copa 2022, com apenas sete pontos conquistados.

1 Brasil – 31 pontos

2 Argentina – 25 pontos

3 Equador – 17 pontos

4 Colômbia – 16 pontos

5 Uruguai – 16 pontos

6 Chile – 13 pontos

7 Bolívia – 12 pontos

8 Paraguai – 12 pontos

9 Peru – 11 pontos

10 Venezuela – 7 pontos

Quando será a próxima Data FIFA?

Depois de concluir os confrontos do mês de novembro, as seleções retornam a campo somente em 2022. Isso porque, a próxima Data FIFA está prevista para janeiro do ano que vem, com as datas dos jogos ainda a serem confirmadas pela Conmebol.