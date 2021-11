Escalação do Brasil para o jogo de hoje contra a Colômbia (11/11)

Jogando pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira em 11 de novembro, na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Se vencer, elenco tem chances de carimbar a classificação nos próximos dias. Dessa maneira, confira a possível escalação do Brasil no jogo de hoje.

Qual é a escalação da Seleção Brasileira para o jogo de hoje?

Escalação do Brasil: Alisson (Ederson); Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro (Renan Lodi); Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar, Gabriel Jesus.

Escalação da Colômbia: Ospina; Cuadrado, Lucumí, Mojica, Sánchez; Quintero, Barrios, Luis Díaz, Yairo; Zapata, Borré.

O técnico Tite precisou substituir de última hora Roberto Firmino e Lucas Veríssimo, ambos lesionados, por Vinícius Junior, do Real Madrid, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, para ocupar o lugar dos atletas na Data FIFA em novembro.

Já os colombianos seguem sem contar com Matheus Uribe, Falcão, Oscar Murillo, Carlos Cuesta e Yerry Mina, todos machucados e em trabalho no departamento médico de seus clubes. Já James Rodriguez, destaque da Colômbia na Copa do Mundo em 2014, está de volta ao elenco titular.

Onde assistir ao jogo do Brasil hoje?

A partida das Eliminatórias entre Brasil e Colômbia nesta quinta-feira tem transmissão ao vivo pela Rede Globo, a partir das 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília), direto de São Paulo.

Além disso, o torcedor também possui a opção de acompanhar o confronto através do SporTV, canal disponível somente em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e OI.

Onde vai passar o jogo do Brasil x Colômbia hoje ao vivo

Convocação completa de Tite nas Eliminatórias

O comandante da Seleção Brasileira escolheu 23 nomes do futebol para defender o Brasil em novembro pela Data FIFA. O time está próximo de confirmar a sua participação no Mundial de 2022 já que segue na liderança com 31 pontos.

Confira a lista completa de convocados para a Seleção nas Eliminatórias 2021.

Goleiros: Ederson (Man City), Alisson (Liverpool) e Gabriel Chapecó (Grêmio)

Laterais: Danilo (Juventus), Emerson Royal (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

Meias: Gerson (Olympique de Marseille), Lucas Paquetá (Lyon), Philippe Coutinho (Barcelona), Fred (Manchester United), Casemiro (Real Madrid) e Fabinho (Liverpool)

Atacantes: Antony (Ajax), Gabriel Jesus (Manchester City), Vinícius Junior (Real Madrid), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG) e Raphinha (Leeds)