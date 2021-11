Onde vai passar o jogo do Brasil x Colômbia hoje ao vivo e horário – 11/11

De olho na vaga à Copa do Mundo 2022, a Seleção Brasileira recebe a Colômbia nesta quinta-feira, 11, em partida válida pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas. As seleções fazem o confronto na Neo Química Arena, às 21h30. Veja então onde vai passar o jogo do Brasil x Colômbia hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Brasil x Colômbia hoje ao vivo?

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão das Eliminatórias Sul-americanas e por isso exibe o jogo do Brasil hoje para todo o país na TV aberta. Nos canais fechados, o SporTV faz a cobertura da partida nas operadoras de assinatura.

Data: 11 de novembro 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena – São Paulo (SP)

Onde assistir jogo do Brasil x Colômbia hoje ao vivo: Globo e SporTV

Últimas notícias das seleções

Com a vaga para a Copa do Mundo praticamente garantida, a Seleção Brasileira chega ao confronto desta quinta, 11, em busca de confirmar o favoritismo e se aproximar ainda mais da classificação. Invicto nas Eliminatórias, a seleção está na liderança do torneio, com 31 pontos conquistados, mas seis de vantagem para a Argentina, vice.

Por outro lado, a seleção colombiana chega ao duelo vindo de três empates consecutivos por 0 a 0. Com 16 pontos conquistados, a Colômbia aparece na quarta posição da tabela e precisa do triunfo para se manter no G-4, sem depender de nenhum outro resultado.

Qual a provável escalação Brasil x Colômbia?

Na busca pela vitória e de olho na próxima Copa do Mundo, os treinadores das duas seleções vão a campo com o que de melhor possuem no elenco convocado. Confira a escalação do jogo do Brasil x Colômbia hoje, que terá transmissão ao vivo da TV aberta:

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Renan Lodi); Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar e Gabriel Jesus.

Colômbia: Ospina; Cuadrado, Mina, Cuesta e Mojica; Quintero, Barrios, Uribe e Luis Díaz; Zapata e Borré.

Torcedores no país podem acompanhar o jogo da Brasil x Colômbia hoje, ao vivo, com exclusividade por meio da Globo na TV aberta, mas também no SporTV nos canais fechados.

