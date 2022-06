Escócia x Armênia: onde assistir ao vivo, horário e escalações (08/06)

Pela segunda rodada da Liga das Nações, as seleções de Escócia x Armênia se enfrentam nesta quarta-feira, 8 de junho, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Hampden Park. O confronto é válido pelo grupo um da Liga B na competição. Para saber onde assistir, acompanhe o texto a seguir com todas as informações.

Onde assistir Escócia x Armênia hoje?

O jogo entre Escócia e Armênia hoje na Liga das Nações será exibido no Star +, serviço de streaming.

Sem transmissão na TV, o confronto entre as seleções vão passar apenas no serviço de streaming do Star +, disponível aos assinantes pela plataforma da Disney.

Pelo site (www.starplus.com), é possível acompanhar os valores e pacotes para os torcedores, além dos aplicativos para celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo Escócia x Armênia ao vivo hoje:

Data: 08/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Hampden Park

Arbitragem: Sebastian Gishamer

Onde assistir: Star +

+Chaveamento da Copa do Brasil 2022: veja os confrontos oitavas de final

Escócia e Armênia na Liga das Nações

A Escócia não jogou na rodada anterior porque teve o seu jogo adiado por conta das Eliminatórias. Agora, pelo grupo um da Liga B na Liga das Nações, o elenco entra em campo para buscar o seu primeiro ponto enquanto ocupa a segunda posição.

Do outro lado, a Armênia conquistou a liderança do grupo um com 3 pontos. Na primeira rodada, o elenco venceu a Irlanda por 1 x 0 e, por isso, vai suar a camisa nesta quarta-feira para garantir mais uma vitória na competição e, dessa maneira, seguir na primeira posição rumo até a elite da Liga da Nações.

Escalação da Escócia: Gordon; McTominay, Hanley, Cooper; Hickey, Gilmour, McGregor, Robertson; McGinn, Adams e Dykes. Técnico: Steve Clarke

Escalação da Armênia: Yurchenko; Hambardzumyan, Mkoyan, Haroyan, Hovhannisyan, Kamo Hovhannisyan; Bayramyan, Grigoryan, Spertsyan; Barseghyan e Bichakhchyan. Técnico: Joaquín Caparrós

Palpites de Escócia x Armênia

O elenco da Armênia venceu o seu primeiro confronto da Liga das Nações e, por isso, deve ter a vantagem no confronto desta quarta-feira.

Entretanto, a Escócia fez bonito diante da Ucrânia mesmo depois de perder a oportunidade nas Eliminatórias da Copa do Mundo pela Europa. Agora, se quiser continuar vivo na busca pela vaga até a elite da Liga das Nações, deverá se esforçar e conquistar os três pontos.