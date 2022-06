Eslováquia x Cazaquistão: onde assistir e horário Liga das Nações (06/06)

Valendo a liderança do grupo na Liga C, as seleções de Eslováquia x Cazaquistão se enfrentam nesta segunda-feira, 6 de junho, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Anton Malatinský Stadium, em Trnava. Pela segunda rodada da Liga das Nações, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Eslováquia x Cazaquistão hoje?

O jogo entre Eslováquia e Cazaquistão hoje vai passar ao vivo no Star +, serviço de streaming.

Para acompanhar ao vivo a partida da Liga das Nações nesta segunda-feira, o torcedor deve sintonizar o streaming da Disney para curtir os melhores lances ao vivo.

A plataforma está disponível através do aplicativo para celular, tablet, computador e pela smart TV.

Informações do jogo do Eslováquia e Cazaquistão hoje:

Data: 06/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Anton Malatinský Stadium, em Trnava, na Eslováquia

Arbitragem:

Onde assistir: Star +

Eslováquia e Cazaquistão na Liga das Nações

Ao vencer a Bielorrússia na primeira rodada da Liga C, a seleção da Eslováquia assumiu a vice-liderança do com 3 pontos, mas em desvantagem no saldo de gols. A vitória no confronto desta segunda-feira é importante já que o elenco pode assumir a liderança.

Do outro lado, o Cazaquistão também surpreendeu os torcedores e venceu ao disputar a primeira rodada em casa, diante do Azerbaijão, garantindo-se em primeiro lugar com 3 pontos. Dessa maneira, o elenco quer o triunfo dos três pontos também nesta segunda-feira também para continuar na liderança.

Escalação da Eslováquia: Rodak; De Marco, Skriniar, Satka, Pekarik; Lobotka, Schranz, Kucka, Duda, Weiss; Aimasi. Técnico:

Escalação do Cazaquistão: Shatskiy; Kairov, Akhmetov, Marochkin, Alip, Vorogskiy; Astanov, Darabaev, Tagybergen, Baytana; Aymbetov. Técnico: Magomed Adiev

Palpites Eslováquia x Cazaquistão

Por mais complexo que seja o confronto, as equipes estão equilibradas no jogo desta segunda-feira e, por isso, não há apenas um favorito em campo.

Isso significa dizer que qualquer uma das seleções pode garantir os três pontos na rodada. A Eslováquia quer a liderança e vem de vitória, além de contar com grandes nomes do futebol.

Do outro lado, o Cazaquistão surpreendeu os torcedores e também venceu no primeiro jogo da Liga das Nações. Agora, poderá se manter na liderança se ganhar o jogo.

