Eslovênia x Croácia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias hoje – 24/03

Eslovênia e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira (24) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Stožice, em jogo da primeira rodada do grupo H nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Eslovênia x Croácia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe da Eslovênia garantiu o acesso para a liga B na Liga das Nações no fim do ano passado depois de terminar em primeiro lugar em seu grupo. Agora, precisa manter o bom desempenho em campo para mostrar que é capaz de jogar uma Copa do Mundo.

Do outro lado, a equipe da Croácia chega empenhada para conquistar a vaga na Copa do Mundo de 2022. Assim, o time principal deve vir recheado de peças principais como Modric, Kramaric, Perisic e Kovacic. Entretanto, Bruno Petković está fora das eliminatórias depois de se machucar.

Possíveis escalações de Eslovênia x Croácia

Possível Eslovênia: Oblak; Balkovec, Mevlja, Blazic, Stojanović; Bijol, Kurtic; Bohar, Lovric, Ilic; Vuckic.

Possível Croácia: Livakovic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Barisic; Kovacic, Modric, Brozovic; Vlasic, Perisic, Kramaric.

Últimos jogos

O último jogo da Seleção da Croácia aconteceu em 17 de novembro de 2020, contra a equipe de Portugal na sexta e última rodada da Liga das Nações. Por 3 a 2, foi derrotada para os portugueses.

Enquanto isso, a Eslovênia entrou em campo no dia seguinte contra a Grécia na mesma competição, mas ficou no empate sem gols.

