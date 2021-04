Espanha x Kosovo: onde assistir ao jogo das Eliminatórias – 31/03

Espanha e Kosovo se enfrentam nesta quarta-feira (31) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em jogo da terceira rodada do grupo B nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Espanha x Kosovo: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal oficial da TNT Sports no Facebook.

Streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

A Seleção da Espanha venceu a Geórgia por 2 a 0 no último fim de semana, garantindo a vice-liderança no grupo B das Eliminatórias Europeias. Agora, se quiser terminar a rodada em primeiro lugar, precisa vencer o confronto desta quarta e torcer por um tropeço da Suécia.

Do outro lado, o Kosovo ainda não pontuou na competição e, por isso, entra em campo hoje com todo o gás necessário para derrotas os espanhóis no duelo. Assim, Berisha foi expulso no último jogo e agora cumpre suspensão.

Possíveis escalações de Espanha x Kosovo

Possível Espanha: Unai Simon; Llorente, Alba, Porro, Garcia; Busquets; Pedri, Gil, Fabian Ruíz, Torres; Morata.

Possível Kosovo: Ujkani; Vojvoda, Aliti, Kololli, Hadergjonaj; Kryeziu, Halimi; Rashica, Zeneli, Celina; Muriqi.

Classificação do grupo B nas Eliminatórias da Copa 2022

A Suécia lidera o grupo B com seis pontos, estando invicta na competição. Enquanto isso, a Espanha briga na segunda posição com quatro pontos, tendo a Grécia com um, e Geórgia e Kosovo zerados.

Qual é o salário do Neymar? Saiba quanto o craque ganha por mês