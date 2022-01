Equipes se enfrentam nesta segunda-feira pela vigésima rodada do Campeonato Espanhol

Espanyol x Elche: onde assistir e horário do jogo de hoje – 10/01

Fechando a vigésima rodada do Campeonato Espanhol nesta segunda-feira, 10/01, as equipes de Espanyol x Elche se enfrentam a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Cornellà-El Prat. Saiba onde assistir o jogo de hoje tanto na TV como online.

Onde assistir Espanyol x Elche: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Espanhol ao vivo nesta segunda-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Cornellà-El Prat, cidade de Cornellà de Llobregat , na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Recém-promovido da segunda divisão, o Espanyol aparece em 11ª posição do Campeonato Espanhol com 26 pontos, isto é, venceu sete partidas, empatou outras cinco e perdeu também sete. Dessa maneira, entra em campo nesta segunda-feira disposto a dar o melhor de si para continuar subindo na classificação.

Enquanto isso, o Elche aparece em 18º lugar na tabela com 16 pontos, isto é, continua na zona de rebaixamento e, se não ganhar o jogo de hoje, pode ter problemas futuros para conseguir deixar a área da degola. Por fim, contabiliza somente três vitórias, sete empates e nove derrotas.

Escalações de Espanyol e Elche:

David López é o único desfalque dos anfitriões.

Do outro lado, Polánco foi expulso na última rodada e por isso não pode jogar.

Espanyol: López; Pedrosa, Cabrera, Gómez, Aleix Vidal; Bare, Darder, Ribaudo; Móron, Embarba, de Tómas

Elche: Badía; Palacios, Bigas, Mojica, Roco; Fidel, Gumbau, Morente, Mascarell; Pastore, Carrillo

