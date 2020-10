Quais os estádios mais caros do mundo? Para quem gosta de futebol e que ama saber de todas as curiosidades, vamos lançar um desafio. Assim sendo, queremos saber: será que você sabe quais são os 4 estádios mais caros do mundo?

Difícil, não é mesmo? Vimos te ajudar, até porque esse levantamento é constantemente atualizado e está sempre mudando. Pois, sempre ocorre uma desvalorização ou valorização de algum dos listados.

Mas antes de comentarmos sobre eles em si, é muito interessante lembrar que o estádio geralmente é a “casa” de algum time. Assim, como imóveis reais de pessoas, os mesmos mostram a força aquisitiva do time e impõem respeito.

Os melhores times têm grandes estádios. Sendo que, esses geralmente devem ser grande o suficiente para abrigar toda a torcida em jogos decisivos.

Portanto, quanto maior o estádio, maior o poder do time em relação aos adversários e maior é sua torcida. Dessa forma mostrando um favoritismo em campo e apoiando durante as partidas.

Todos esses fatores, auxiliam as equipes donas de grandes estádios. De modo que, ainda é possível lucrar um bom dinheiro com os estádios, principalmente se ele for um dos mais caros do mundo.

Logo a cobrança de ingressos e os demais eventos que ocorrem dentro da estrutura, rendem sempre um bom valor para os mandantes da casa. Ao passo que, esse dinheiro geralmente é revertido em necessidades da equipe.

Sabendo dessas informações básicas, vamos ao que interessa. Logo, vamos te contar quais são os 4 estádios mais caros do mundo.

Em primeiro lugar: Wembley – Londres

Esse estádio já venceu em primeiro diversas vezes como o mais caro do mundo. Dessa maneira, a analise realizada pela revista Forbes, traz do estádio de Wembley, mais uma vez à frente no ranking dos mais caros.

O rei dos estádios, fica em Londres e, sozinho, consegue abrigar nada menos que 90 mil torcedores. Todavia, você pode estar se perguntando, quanto esse gigante custa?

Apenas, 1,5 bilhão de dólares é o valor estimado no Wembley. A princípio, o estádio foi inaugurado no ano de 2006 e hoje ele atua não somente em jogos da seleção, mas também em shows e eventos extras da cidade.

Em segundo lugar: Olympic Stadium – Canadá

Ninguém além do estádio de Olympic Stadium, merecia essa posição de nobreza. Afinal, o estádio é praticamente uma obra de arte localizada em Montreal, no Canadá.

Para os curiosos de plantão, ele ganhou visibilidade a partir do seu ano de construção e inauguração em 1976. Sendo que, hoje o príncipe dos estádios, além de bem valorizado, abriga nada menos que 66 mil torcedores.

O valor ao qual o estádio está avaliado hoje, não poderia ser mais justo, atualmente ele fecha a casa dos 1,4 bilhão de dólares.

Em terceiro Lugar: Madison Square Garden – Nova York

O estádio Madison Square Garden, que fica em Nova York, é uma estrela dos esportes no mundo. Logo, é a casa de grandes times, como por exemplo o New York Knicks, assim como New York Rangers.

Ao passo que o estádio é dono dos jogos lendários da NBA, o Madison Square não se limita aos esportes. Assim, o mesmo atua como palco de grandes shows musicais, um exemplo é o da banda de rock Led Zeppelin.

Chamado de arena é a terceiro estádio mais cara do mundo, apesar da sua capacidade não ser a maior: 18,2 mil lugares para torcedores.

Em quarto lugar: Cowboys Stadium – Texas

Criado em junho de 2009, o Cowboys Stadium, lar do time de futebol americano Dallas Cowboys, praticamente empata com a arena Madison Square Garden. Contudo, sua avaliação financeira fica na casa dos 1,1 bilhão de dólares.

O estádio, é o maior da Liga Nacional de Futebol Americano, e tem espaço para 80 mil torcedores.