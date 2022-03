Estados Unidos x Panamá: onde assistir ao vivo e horário hoje (27/03)

Disputando as Eliminatórias da Concacaf, Estados Unidos x Panamá se enfrentam neste domingo, a partir das 20h (horário de Brasília), no Orlando City Stadium, em Orlando, na Flórida, na penúltima rodada. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Na última rodada, a seleção norte-americana empatou com o México, enquanto o Panamá também vem de igualdade diante de Honduras.

Onde assistir Estados Unidos x Panamá

O jogo do Estados Unidos e Panamá hoje será transmitido no ESPN 3 e Star +, a partir das 20h, no horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

O canal da ESPN está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Enquanto isso, o torcedor também tem acesso a transmissão do jogo desta quinta-feira através do serviço de streaming Star +.

A plataforma do Star + pode ser encontrada para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Estados Unidos x Panamá

Provável escalação do Estados Unidos: Turner, Cannon, Zimmerman, Robinson, Antonee Robinson, Acosta, De La Torre, McKennie, Weah, Pepi e Pulisic

Provável escalação do Panamá: ​Mejia, Murillo, Escobar, Andrade, Gutiérrez Cornejo, Quintero, Godoy, Carrasquilla, Bárcenas, José luiz e Blackburn

A seleção dos Estados Unidos busca a classificação para a Copa do Mundo do Catar, disputada em novembro deste ano. Nas Eliminatórias da Concacaf, a equipe aparece em segundo lugar na tabela com 22 pontos, ou seja, conquistou até o momento seis vitórias, quatro empates e duas derrotas. Por isso, o resultado neste domingo é tão importante se quiser continuar na busca pela vaga.

Enquanto isso, o time do Panamá aparece em quinto lugar com 18 pontos, longe da zona de classificação e até mesmo da repescagem mundial. Com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas, o elenco precisa vencer o jogo de hoje seja como for para continuar somando pontos em seu favor.

Jogos das Eliminatórias hoje

Quantos jogos serão realizados neste domingo pela 13ª rodada no octógono final das Eliminatórias da Concacaf, isto é, pela América do Norte, Central e Caribe. Somente três equipes garantem a vaga direta, enquanto uma vai para a repescagem intercontinental.

Canadá x Jamaica – 17h05

El Salvador x Costa Rica – 18h05

Estados Unidos x Panamá – 20h

Honduras x México – 20h

