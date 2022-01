Se vencer, equipe do Porto aumenta a vantagem na liderança do Campeonato Português

Estoril x Porto: onde assistir, horário e escalações do jogo – 08/01

Em confronto válido pela décima sétima rodada do Campeonato Português, Estoril x Porto entram em campo neste sábado, 08/01, a partir das 15h, pelo horário de Brasília, jogando no Estádio António Coimbra da Mota. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Estoril x Porto: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Português ao vivo neste sábado.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio António Coimbra da Mota, cidade de Amoreira, em Portugal

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ao ser derrotado pelo Moreirense na última rodada do Campeonato Português, o Estoril entra em campo neste sábado buscando a redenção para subir na classificação e, quem sabe assim, retomar o bom desempenho para continuar subindo. Em quinto lugar, coleciona seis vitórias, sete empates e três derrotas.

Enquanto isso, o Porto continua em primeiro lugar depois que o Sporting perdeu a sua chance ontem ao ser derrotado pelo Santa Clara. Agora, se o elenco da cidade de Porto vencer o jogo de hoje tem a oportunidade de aumentar a sua vantagem na liderança e, então, garantir-se por mais tempo no topo. Por fim, tem catorze vitórias e dois empates na conta.

Escalações de Estoril e Porto:

Baró e Áfrico estão indisponíveis para o confronto deste sábado.

Do outro lado, o técnico Rúben Amorim não pode contar com Zaidu, Nanu, Pepe, Marcano, João Mário e Manafá.

Estoril: Figueira; Joãozinho, Ferraresi, Patrick, Bruno; Franco, Gamboa, Geraldes; Arthur Gomes, Fonte, Lourenço

Porto: Diogo Costa; Mbemba, Wendell, Fábio Cardoso, Corona; Otávio, Vitinha, Uribe, Díaz; Taremi, Evanilson

