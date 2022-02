Estrela do Norte x CTE Colatina: onde assistir e horário hoje – 21/02

As equipes de Estrela do Norte x CTE Colatina se enfrentam nesta segunda-feira, 21/02, pela quarta rodada do Campeonato Capixaba a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Mário Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim. As informações de como assistir o jogo o torcedor confere abaixo.

Onde assistir Estrela do Norte x CTE Colatina

O jogo do Estrela do Norte e CTE Colatina vai passar no streaming Eleven Sports, a partir das 20h, pelo horário de Brasília, para todo o Brasil de graça.

A plataforma está disponível de graça no site (www.elevensports.com) e pelo aplicativo para Android e iOS para todo o público. Basta acessar, procurar pela partida e assistir como e onde quiser ao vivo.

Data: 21/02/2022

Árbitro: Vanessa de Souza

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mário Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim

Transmissão: Eleven Sports

Como estão as equipes na temporada?

O time do Estrela do Norte aparece em quinto lugar com 5 pontos, ou seja, venceu apenas uma partida e empatou as outras duas. Sem perder na competição estadual, o grupo promete fazer de tudo para se garantir em campo e consequentemente marcar os três pontos.

Enquanto isso, o time do Colatina está na lanterna do Campeonato Capixaba sem pontos marcados, ou seja, foi derrotado nas três partidas que disputou até aqui. Por isso, o elenco entra em campo nesta segunda-feira buscando a sua primeira vitória na temporada.

Escalação de Estrela do Norte e CTE Colatina

Estrela do Norte: Robert; Leomir, Renato de Oliveira, Roberto da Costa, Marcus Henrique; Hermenegildo, Francisco, Denilson, Rafael; Carlos Alberto, Marcos Vinícius

CTE Colatina: Alan; Motta, Daniel, John, Lucas Ribeiro; Patrick, Leonardo, Lucas Prado, Marllon; Waltair, Gabriel

Jogos do Campeonato Capixaba

Pela quarta rodada do Campeonato Caixaba, confira os resultados do fim de semana.

Nova Venécia 1 x 0 Vilavelhense

Rio Branco ES 1 x 1 Vitória

Real Noroeste 2 x 0 Serra

Desportiva Ferroviária 2 x 2 Rio Branco VN

Segunda-feira

Estrela do Norte x CTE Colatina – 20h

