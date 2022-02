Estrela do Norte x Serra: horário, onde ver e escalações hoje – 07/02/2022

Valendo os três pontos no Campeonato Capixaba pela segunda rodada, as equipes de Estrela do Norte x Serra entram em campo nesta segunda-feira, 07/02, com a bola rolando a partir das 20h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Mário Monteiro, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Estrela do Norte x Serra

O jogo do Estrela do Norte e Serra nesta segunda-feira, pelo Campeonato Capixaba, vai passar no Eleven Sports (Serviço de Streaming gratuito), disponível apenas no site oficial e pelo aplicativo online.

É possível assistir aos jogos no Eleven Sports no site (www.elevensports.com), procurar no painel do Campeonato Capixaba o confronto e acompanhar tanto pelo computador ou no celular.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Raphael Garcia de Andrade

Local: Estádio Mário Monteiro, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim

TV: Sem transmissão

Online: Eleven Sports

Prováveis escalações de Estrela do Norte e Serra

ESTRELA DO NORTE

O elenco do Estrela do Norte estreou com vitória no Campeonato Capixaba no último fim de semana. Diante do Rio Branco, venceu por 2 a 0 jogando fora de casa. Dessa maneira, os anfitriões esperam contar com a casa cheia dos seus torcedores para alavancar o desempenho dos jogadores. Na classificação, está em segundo lugar com 3 pontos.

Escalação do Estrela do Norte: Robert; Leomir, Renato, Roberto da Costa, Marcus Henrique; Hermenegildo, Francisco Flavio, Denílson da Silva, Rafael Castro, Carlos Alberto; Marcos Vinicius

SERRA

O elenco do Serra, por outro lado, estreou com empate na primeira rodada diante do Nova Venécia jogando em casa por 2 a 2. Dessa maneira, promete entrar com toda a confiança necessária em seu favor para levar para casa os três pontos e subir na tabela. Por fim, aparece em 6º com apenas um ponto.

Escalação do Serra: Bernardo; Salles, Fogão, Alex Kleber, Recife, Maicon, Gui, Knupp; Luiz, Saroa, Xandinho

Leia também:

Quando vai ser a final da Copa do Mundo de 2022