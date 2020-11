Eurocopa: saiba quais são as últimas 4 seleções classificadas

As quatro últimas vagas para a Eurocopa 2021 foram definidas nesta quinta-feira (12) em quatro confrontos na final da repescagem das Eliminatórias com oito seleções.

A Macedônia venceu fora de casa, a Hungria virou nos acréscimos, a Eslováquia garantiu a classificação na prorrogação e a Escócia ganhou nos pênalti. Agora, integram os grupos C, D, E e F.

Macedônia vence Geórgia e garante classificação histórica na Eurocopa

O placar foi magro, 1 a 0, mas a comemoração foi gigante, já que esta é a primeira vez da seleção em um grande torneio.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A partida, ao todo, foi bastante equilibrada. Na primeira etapa, a equipe da Geórgia foi melhor, com boas chances, mas nada que rendesse perigo ao goleiro Dimitrievski.

Ademais, o gol da classificação saiu no segundo tempo. Em jogada feita por Elmas e Nestorovski, Pandev mandou a bola para o fundo da rede. A partir daí, a Macedônia cresceu no jogo, mas não conseguiu ampliar o resultado.

Assim, a Macedônia integra o grupo C, junto com Holanda, Áustria e Ucrânia.

Hungria vence a Islândia no finalzinho

A equipe que fez a alegria dos torcedores com a clássica comemoração na Euro 2016 não estará presente desta vez, já que foi superada pela Hungria.

A equipe visitante começou melhor e, aos 11 minutos, saiu na frente com gol de Gylfi Sigurdsson. Dessa maneira, teve outras formas de ampliar, mas sem sucesso.

No segundo tempo, a equipe de casa voltou melhor e colocou pressão total contra os islandeses. Foram necessários quatro minutos para a Hungria virar o jogo. Nego conseguiu deixar tudo igual. Porém, nos acréscimos finais, Szoboszlai fez a festa da virada para os húngaros.

Agora, no grupo F, a Hungria enfrenta Portugal, França e Alemanha.

Eslováquia vence nos acréscimos a Sérvia

Nesta partida, os acréscimos foram necessários.

A Eslováquia saiu na frente, aos 17 minutos, com gol de Kucka. Assim, o time visitantes foi melhor na primeira etapa. Mas, no finalzinho do segundo tempo, Skriniar deixou tudo igual, levando a partida para a prorrogação.

Na segunda parte dos minutos adicionais, Duris aproveita a sobra da bola e, no cantinho, ampliou o resultado, garantindo a vaga. Agora, a Eslováquia faz parte do grupo E, com Espanha, Suécia e Polônia.

Escócia vence Sérvia nos pênaltis

Depois de empatar em 1 a 1 no tempo normal, a partida foi para os acréscimos. Entretanto, sem gols, precisou da disputa de pênaltis.

A primeira etapa não foi emocionante, com chances nulas de gols. Jogando fora de casa, os escoceses conseguiram abrir o placar somente no começo do segundo tempo, com Christie.

Mas, Jovic deixou tudo igual nos minutos finais ao cabecear para o gol adversário. Nos acréscimos, a Sérvia foi melhor, mas ainda assim, o jogo teve que ser decidido nas penalidades.

Kenny McLean, Mcburnie, McTominay, Callum McGregor e Leigh Griffiths acertaram a cobrança. No lado dos sérvios, Katai, Gudelj, Jovic, Tadic marcaram, mas Mitrovic errou, consolidando a Escocia como vencedora e integrante da Euro.

Ademais, disputará a competição no grupo D, com Inglaterra, Croácia e República Tcheca.

Eurocopa 2021

A competição aconteceria este ano. Mas, por conta da pandemia do coronavírus, ela só acontecerá no ano que vem.

A primeira rodada pela fase de grupo começa no dia 11 de junho de 2021, assim, fechando na terça-feira (15).