Everton x Sheffield Wednesday: onde assistir ao jogo de hoje (24/01)

Everton e Sheffield Wednesday se enfrentam neste domingo (24), às 17h, no Goodison Park, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Em partida única, quem vencer o confronto de hoje garante vaga para a próxima fase da competição inglesa. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Everton x Sheffield Wednesday: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Everton x Sheffield Wednesday

Ancelotti confirmou que Dominic-Calvert Lewin está disponível para o jogo de hoje. Entretanto, Niels Nkounkou, Allan, Fabian Delph, Jean Philippe Gbamin, Lucas Digne e Alex Iwobi estão indisponíveis por lesão.

Possível Everton: Pickford; Godfrey, Keane, Mina, Holgate; Doucouré, Davies, Gordon; Richarlison, Rodríguez, Dominic-Calvert Lewin.

A novidade fica por conta da estreia de Andre Green na equipe do Sheffield. Já Massimo Luongo e Julian Börner continuam treinando, enquanto Loanees Izzy Brown e Jack Marriott estão aptos a jogar neste confronto, sinalizou o departamento médico do clube.

Possível Sheffield: Wildsmith; Odubajo, Lees, Shaw, Palmer; Reach, Pelupessy, Bannan, Harris; Paterson, Windass.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecem neste fim de semana pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Ademais, saiba os horários e quais são os jogos.

Chorley 0 x 1 Wolves

Southampton 1 x 0 Arsenal

Brighton 2 x 1 Blackpool

Millwall 0 x 3 Bristol City

Barnsley 1 x 0 Norwich

Sheffield United 2 x 1 Plymouth Argyle

West Ham 4 x 0 Doncaster Rovers

Swansea City 5 x 1 Notthingham Forest

Cheltenham Town 1 x 3 Manchester City

Fulham x Burnley – 11h30

Brentford x Leicester – 11h30

Manchester United x Liverpool – 14h

Wycombe Wanderes x Tottenham – Segunda-feira – 16h45

Bournemouth x Crawley Town – Terça-feira – 16h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Everton aparece em 6ª posição do Campeonato Inglês. Ademais, o time começou bem a temporada, ocupando a ponta da tabela e sem perder por mais de seis rodadas. Entretanto, com muitos jogadores importantes lesionados, a equipe caiu em desempenho e agora luta para voltar para o topo.

Enquanto isso, o time do Sheffield disputa a segunda divisão inglesa, ou seja, a Championship. Porém, a equipe visitante no confronto de hoje não vem muito bem na competição, estando em penúltimo, 23º, com dezenove pontos. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou sete e perdeu dez.