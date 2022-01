Falcon x América-MG na Copinha: onde assistir ao vivo e horário – 14/01

A bola vai rolar no Estádio Luisão nesta sexta-feira, 14/01, entre Falcon x América-MG pela terceira fase da Copinha na temporada a partir das 18h30 (horário de Brasília), valendo a vaga nas oitavas de final. Com transmissão, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo e de graça.

Onde assistir Falcon x América-MG hoje: Os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, vão transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Luisão, cidade de Bálsamo

TV: Sem transmissão

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Com a belíssima atuação do artilheiro Christian, o Falcon surpreendeu ao chegar tão longe na Copinha este ano. O elenco de Sergipe garantiu a primeira posição no grupo 11. Depois, na segunda fase, derrotou o Velo Clube por 3 a 1, pronto para enfrentar mais uma rodada de pura emoção onde promete colocar o melhor de si nos gramados.

Enquanto isso, o América-MG chega como o favorito no confronto, mesmo sabendo que tem uma grande equipe do outro lado do gramado. Terminou em segundo lugar no grupo, mas se garantiu nos pênaltis por 3 a 1 na segunda fase, carimbando o seu passaporte até a terceira fase. O elenco não tem desfalques para hoje.

Provável Falcon: Gabriel Henrique; Davi Costa, Isakiel, Breno de Andrade; Francisco, Christian, Gabriel Matos, Jose Adrian, Cleiton; Hery Johnson, Everson dos Santos

Provável América-MG: Cássio; Julio, Pedro Michanoski, Rodolfo Moisés, Kevyn; Jurandir, Kanté, Vinicius, Ighor Gabryel; Matheus Henrique, Adyson

Tem prorrogação na Copinha?

Os jogos do mata-mata na Copinha não contam com prorrogação. Seguindo o regulamento da Federação Paulista de Futebol, se a partida terminar empatada no tempo normal, aí a cobrança de pênaltis será necessária para descobrir quem será o grande vencedor.

