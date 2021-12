Famalicão x Benfica: onde assistir, horário e escalações – 12/12

Pela décima quarta rodada do Campeonato Português, as equipes de Famalicão x Benfica se enfrentam neste domingo, 12/12, a partir das 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Famalicão. Com transmissão para todo o país na TV fechada, confira onde assistir o jogo.

Onde assistir Famalicão x Benfica: O canal ESPN 2, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Português ao vivo neste domingo.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Famalicão, cidade de Vila Nova de Famalicão, em Portugal

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Famalicão não faz um bom início de temporada este ano, ocupando a décima quarta posição com 10 pontos, isto é, contabiliza até o momento somente dois jogos ganhos, quatro empates e sete derrotas. Além disso, os anfitriões não vencem por duas rodadas e, se não conquistarem o resultado hoje, a situação pode piorar.

Enquanto isso, o Benfica entra em campo com toda a confiança necessária depois de se classificar para as oitavas de final da Champions League. Sob o comando de Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, o elenco aparece em terceiro lugar no Campeonato Português com 31 pontos, isto é, tem chance de diminuir a diferença com os líderes se vencer o confronto. Entretanto, precisa torcer por tropeços dos adversários.

Escalações do jogo do Benfica hoje:

Tavares cumpre suspensão e por isso não pode jogar neste domingo. Do outro lado, Jorge Jesus não conta com Lucas Veríssimo e Radonjic.

Famalicão: Luiz Júnior; Alex, Marin, Batubinsika, Fuente; Pepe, Pickel, Jaime; Banza, Tavares, Rodrigues

Benfica: Vlachodimos; Morato, Vertonghen, Otamendi; Weigl, Gilberto, Marío, Grimaldo; Ñúñez, Rafa, Everton Cebolinha

