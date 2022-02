FC Cascavel x Londrina: onde assistir online, horário e escalações – 06/02

As equipes de FC Cascavel x Londrina se enfrentam neste domingo, 06/02, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Arnaldo Busato. Com transmissão no online, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Onde assistir FC Cascavel x Londrina ao vivo hoje O jogo de hoje no Campeonato Paranaense será transmitido apenas na TV NSports, streaming com cobertura completa para todo o Brasil por assinatura. A plataforma está disponível no site (www.tvnsports.com.br) pelo valor de 4x de R$29,97, onde a retransmissão também é feita pelo aplicativo do produto.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports

Escalações de FC Cascavel x Londrina

Ambas as equipes deverão entrar em campo neste domingo completas.

Escalação de FC Cascavel: Douglas Marques; Diego, Lucas Oliveira, Willian Gomes, Mikael Doka; França, Fabrício Bigode, Robinho, Willian Simões; Léo, Carlos Henrique

Escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos, Saimon, Eltinho, Augusto; João Paulo, Jhonny Lucas, Mossoró; Caprini, Marcelinho, Douglas Coutinho

Como estão as equipes no Paranaense?

O time do Cascavel tomou uma goleada na última rodada por 4 a 0 pelo Operário, jogando fora de sua casa, pelo Campeonato Paranaense. Agora, entra em campo neste domingo com a esperança de se recompor na temporada e, quem sabe assim, continuar com o saldo positivo para subir na tabela, enquanto aparece em 5º com o total de 7 pontos na conta.

Do outro lado, o Londrina se mantém em terceiro lugar, mas durante a semana ficou no empate diante do Athletico, um dos favoritos na temporada ao título. No entanto, tem tudo para levar para casa os três pontos no duelo em campo e, por isso, precisa se dedicar ao máximo ao seu oponente.

