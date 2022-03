Ferroviária x Inter de Limeira: onde assistir ao vivo e horário hoje (25/03)

Pela primeira fase do Troféu do Interior, equipes disputam nesta sexta-feira ao vivo

Nesta sexta-feira, Ferroviária e Inter de Limeira se enfrentam a partir das 21h, na primeira fase do Troféu do Interior em 2022, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Dessa maneira, confira a seguir os detalhes da transmissão e onde assistir Ferroviária x Inter de Limeira ao vivo.

O elenco da Ferroviária venceu o Mirassol na última rodada, enquanto os visitantes vem de derrota para o Santo André.

Onde assistir Ferroviária x Inter de Limeira

A partida entre Ferroviária e Inter de Limeira hoje será transmitida no Premiere e Paulistão Play, a partir das 21h, no horário de Brasília.

- PUBLICIDADE -

O torcedor pode acompanhar o jogo de hoje no streaming Paulistão Play, disponível por R$34,99 no site (www.paulistaoplay.com.br) ou aplicativo.

Já o Premiere pode ser encontrado através dos canais em operadoras por assinatura ou no site oficial (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90.

A arbitragem vai ser de Vinícius Furlan, com assistência de Rafael Tadeu, Gustavo Rodrigues e João César.

+ Classificação geral do Campeonato Paulista 2022 atualizada

Escalação de Ferroviária e Inter de Limeira

O time da Ferroviária garantiu-se em terceiro lugar no grupo B com 14 pontos. Mesmo com a boa campanha na primeira fase do Paulistão, não chegou nas quartas de final, mas conseguiu a vaga no Troféu do Interior e, por isso, promete dar o seu melhor em campo para ganhar o título da temporada no estadual.

Provável Ferroviária: Saulo, Cristiano, Bruno, Ignácio, Breno Lopes, Vitinho, Guilherme, Thomaz, Hygor, Rafael e Bruno Mezenga

Enquanto isso, a equipe da Inter de Limeira conseguiu finalizar a primeira fase em terceiro lugar no grupo A, ou seja, marcou 14 pontos com três vitórias, cinco empates e quatro derrotas no Paulistão em 2022. Por isso, na classificação geral, não fez a marcação necessária para chegar até as quartas, mas garantiu-se no Troféu do Interior.

Provável Inter de Limeira: Lucas Frigeri, Celsinho, Rodolfo, Matheus Mancini, Rodolfo Tito, Jhony, Matheus Galdezani, Lima, Osman, Thiago Alagoano e Leonardo

Ferroviária x Inter de Limeira último jogo

O último jogo da Ferroviária e Inter de Limeira foi realizado em 20 de fevereiro de 2022, na temporada atual, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Por 2 x 1, o elenco da Ferroviária venceu o adversário com gols de Bruno Mezenga e Netto, além de Ronaldo para descontar.

- PUBLICIDADE -

Confira a seguir no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Aproveite e siga o DCI para saber todas as informações sobre esportes