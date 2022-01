Ferroviário x Crato: onde vai passar o jogo de hoje e horário – 27/01

Ferroviário x Crato entram em campo pela sétima rodada do Campeonato Cearense nesta quinta-feira, 27/01, com a bola rolando a partir das 15h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Elzir Cabral. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Ferroviário x Crato ao vivo hoje O Youtube do FCF TV, disponível de graça, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Cearense ao vivo nesta quinta-feira. O jogo não tem transmissão pela TV, mas está disponível pela internet para todo o Brasil.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube de graça

Escalações de Ferroviário x Crato

Ferroviário: Jonathan; Roni, Vitão, André Baumer, Eder Lima; Emerson Souza, Alemão, Valderrama, Mauri; Gabriel Silva, Edson

Crato: Fábio; Sukita, Mateus Dias, Natan, Da Silva; Arthur, Daniel, Ninho Xavier, Dagson, Cleitinho; Neto

Como estão as equipes no Campeonato Cearense?

Com 12 pontos, o time do Ferroviário aparece em segundo lugar com 12 pontos, cotado como um dos favoritos para chegar na próxima fase e, quem sabe, levar o troféu. Na temporada até o momento, o elenco venceu três partidas, empatou outras três também enquanto não perdeu nenhuma batalha.

Do outro lado, o time do Crato continua na lanterna do Campeonato Cearense com apenas 4 pontos marcados, isto é, venceu somente uma partida, empatou outra e perdeu as quatro restantes da temporada. Por isso, precisa entrar em campo nesta quinta-feira com toda a confiança necessária para levar os três pontos para casa.

Leia também:

Confira os resultados do Campeonato Carioca 2022 na primeira rodada