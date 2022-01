Ferroviário x Icasa: onde vai passar e horário do jogo de hoje – 21/01

Ferroviário x Icasa se enfrentam nesta sexta-feira, 21/01, pela quinta rodada do Campeonato Cearense com a bola rolando a partir das 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Elzir Cabral. Com transmissão ao vivo e de graça, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Ferroviário x Icasa: O Youtube do FCF TV, disponível de graça, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Cearense ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Domingão, cidade de Barra do Ceará

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube de graça

Em quarta posição do Campeonato Cearense com 6 pontos, os anfitriões mantém para si a confiança de favoritos no confronto desta sexta-feira. Isso porque, até o momento, o elenco contabiliza uma vitória e três empates, resultado que deixa a desejar aos torcedores mas que é positivo rumo à parte de cima da tabela.

Enquanto isso, o Icasa se mantém na zona de rebaixamento, em 7ª posição com 2 pontos apenas. Por isso, o Verdão deve escalar os seus melhores jogadores para vestirem a camisa titular nesta sexta em busca de levar os três pontos para casa de qualquer modo. Ao todo, só empatou dois jogos e também perdeu dois.

Escalações de Ferroviário e Icasa

As duas equipes, Ferroviário e Icasa, estão sem desfalques no plantel de jogadores pela temporada. Por isso, cada técnico deve escalar os melhores atletas para jogar.

Ferroviário: Jonathan; Roni, Diney, André Baumer, Éder Lima; Alemão, Emerson Souza, Valderrama, Wanderson; Gabriel Silva, Edson

Icasa: Tanaka; Jefferson Baré, Vinicius, Vinicius Santos, Guidio; Silviano, Tiago, Gustavo, Gabriel; Felipe, Leandro Mendes

Leia também:

Quando vai ser a final da Copinha 2022?