Feyenoord x Ajax: onde assistir ao vivo, horário e escalações (19/12)

As equipes de Feyenoord x Ajax se enfrentam neste domingo, 19/12, a partir das 10h30 (horário de Brasília), em confronto válido na décima sétima rodada do Campeonato Holandês no Feyenoord Stadium. Confira onde assistir o jogo hoje ao vivo tanto pela televisão como no online.

Onde assistir o jogo do Feyenoord x Ajax hoje: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Holandês ao vivo neste domingo.

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Feyenoord Stadium, cidade de Roterdã, na Holanda

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em terceiro lugar no Campeonato Holandês, o Feyenoord contabiliza 36 pontos ao longo da temporada. Com uma sequência de mais de cinco rodadas sem perder uma partida, o elenco espera contar com o fator casa para garantir os três pontos e, dessa maneira, assumir provisoriamente a liderança neste fim de semana. Por fim, tem onze jogos vencidos, três empates e duas derrotas.

Enquanto isso, o Ajax aparece em segundo lugar com o mesmo número de pontos e também as mesmas estatísticas durante o campeonato. Por isso, é importante que o time de Amsterdam conquista o triunfo neste domingo em seu favor para que consiga retomar a liderança da competição e de lá, se quiser brigar pelo título, nunca mais sair.

Escalação do jogo do Feyenoord x Ajax:

Os anfitriões não tem novas baixas em seu plantel de jogadores. Entretanto, para os visitantes, Kudus e Klaiber não estão disponíveis para entrar em campo.

Feyenoord: Marciano; Senesi, Malacia, Geertruida, Pederson; Kokcu, Aursnes; Sinisterra, Till, Toornstra; Linssen

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Martínez, Blind, Timber; Gravenberch, Álvarez; Berghuis, Tadic, Antony; Haller

