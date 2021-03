Figueirense x Criciúma: onde assistir, escalações e horário hoje

Figueirense e Criciúma se enfrentam neste domingo (21) pela quarta rodada do Campeonato Catarinense 2021. Às 16h (horário de Brasília), a bola rola então no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. No meio da tabela, o Figueira busca a vitória em casa para se aproximar das primeiras posições, enquanto o Tigre segue sem vencer no Estadual e amarga a lanterna da competição.

O Alvinegro estreou na competição com empate diante do Metropolitano. No entanto, venceu o Concórdia por 3 a 0 na rodada seguinte e perdeu o clássico para o Avaí no último confronto. Já o Criciúma até empatou na primeira rodada com o Hercílio Luz, mas acumulou duas derrotas seguidas na sequência, para Juventus e Chapecoense.

Figueirense e Criciúma: onde assistir ao vivo a partida?

Onde assistir Figueirense e Criciúma: Globo (SC) e TVN Sports.

O então confronto entre Figueirense e Criciúma terá transmissão tanto da tv aberta, quanto do sistema pay-per-view do campeonato. Isso porque a Globo exibe o duelo para o Estado de Santa Catarina, e o site TVN Sports cobre todos os jogos do Estadual.

No entanto, para assistir o confronto na plataforma pay-per-view é preciso ser assinante, e os pacotes são: Pacote Pay-Per-View com todos os jogos transmitidos no FutebolCatarinense.TV + R$80 de Bônus Betsul – R$109,90. Ou então, pacote Pay-Per-View com apenas os jogos do seu time transmitidos no FutebolCatarinense.TV – R$79,90.

Quem apita o jogo ?

Árbitro: Heber Roberto Lopes

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Bruno Muller

Qual a provável escalação de Figueirense x Criciúma ?

Figueirense : Emerson Jr; Crystian (Everton Santos), Felipe Gregório, Paulo Ricardo e Renan Luís; Patrick, Khevin e Marllon; Breno, Gabriel e Marcelo Júnior.

: Emerson Jr; Crystian (Everton Santos), Felipe Gregório, Paulo Ricardo e Renan Luís; Patrick, Khevin e Marllon; Breno, Gabriel e Marcelo Júnior. Criciúma: Gustavo; Léo, Alemão, Marcel e Hélder; Moacir, Adenílson, Eduardo e Pedrinho; Gabriel Silva e Vinicius Tsumita.

Onde será Figueirense x Criciúma?

O confronto entre Figueirense e Criciúma pela quarta rodada do Campeonato Catarinense 2021, será então de mando do Figueira. Por isso, a partida será realizada no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina.

