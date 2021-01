Figueirense x CSA (8/1): saiba onde assistir o jogo e escalações

Figueirense x CSA se enfrentam nesta sexta-feira (8), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com objetivos totalmente opostos. A bola rola às 21h30, no Estádio Orlando Scarpelli, e enquanto os catarinenses buscam os três pontos para se afastar do Z-4, os alagoanos precisam da vitória para voltar ao G-4. Veja onde assistir o duelo.

Onde assistir Figueirense x CSA?

O confronto entre Figueirense x CSA não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV e o Premiere, no pay-per-view, exibem o jogo para todo o Brasil.

+ Apesar de lockdown, futebol é liberado em Belo Horizonte

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última rodada, o Figueirense foi surpreendido pelo lanterna Oeste, e perdeu o confronto por 2 a 1. A derrota deixou o Furacão na 16ª posição, mas com a mesma pontuação do Náutico, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento. Ambos os clubes possuem 35 pontos, no entanto o Figueira fica à frente por conta do saldo de gols: -6 a -9.

Vindo de duas vitórias seguidas, o CSA chegou aos 51 pontos, mas deixou o G-4 no início da rodada, após a vitória do Cuiabá diante do Juventude. No entanto, em caso de empatou ou vitória, os alagoanos volta à zona de acesso para a Série A de 2021.

Azulão já embarcou para Floripa ✈️ Mas antes de pegar o voo, teve uma surpresa massa no aeroporto: a presença da Maior Torcida de Alagoas 💙 📷 @oaugustoliveira #CSAOficial #MaiorDeAlagoas #CampeonatoBrasileiro pic.twitter.com/RaosJI6nmy — CSA (@CSAoficial) January 6, 2021

Escalações de Figueirense x CSA

O zagueiro Guilherme Thiago e o atacante Diego Gonçalves, cumpriram suspensão na última rodada, e voltam a ficar à disposição do técnico Jorginho. No entanto, a equipe tem o desfalque do atacante Alecsandro, suspenso. Já o meia Patrick é dúvida, após levar uma pancada na semana passado. Com isso, Arouca deve herdar a vaga, mas Dudu e Itinga também brigam pelo espaço. Por fim, o zagueiro Alemão e o volante Geovane retornam do departamento médico.

Figueirense: Rodolfo Castro; Thiaguinho, Guilherme Thiago, Vitor Mendes e Renan Luís; Arouca (Patrick), Matheus Neris e Dudu (Itinga); Lucas Barcelos, Bruno Michel e Diego Gonçalves.

O técnico Mozart não terá o zagueiro Rodolfo Filemon e o volante Geovane, suspensos, além do volante Marquinhos (dores no pé esquerdo) e do atacante Pedro Júnior (dores musculares), para o confronto.

CSA: Matheus Mendes; Norberto, Cléberson, Castán e Diego Renan; Cedric, Yago e Nadson (Gabriel); Rafael Bilu, Rodrigo Pimpão e Paulo Sérgio.