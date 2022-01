Figueirense x Joinville: onde assistir o jogo do Catarinense – 23/01

O clássico catarinense entre Figueirense x Joinville acontece neste domingo, 23/01, a partir das 19h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Catarinense no Estádio Orlando Scarpelli. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Figueirense x Joinville

O pay-per-view Futebol Catarinense TV, o TVNSports e o aplicativo OneFootball vão exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 16h. Os serviços estão disponíveis através dos sites oficiais (www.futebolcatarinense.tv) (www.onefootball.com.br) (www.TVNSports.com) pelo aplicativo também para baixar em Android e iOS.

O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball e NSports através do site (www.tvnsports.com.br) ou aplicativo

Escalações de Figueirense x Joinville

Nenhuma das equipes apresenta desfalques para o jogo de hoje.

Escalação de Figueirense: Rodolfo Castro; Muriel, Maurício, Luís Fernando, Zé Mário; Clayton, Oberdan, Kauê, Andrew; Gustavo Índio, Thiaguinho

Escalação de Joinville: João; Alison, Jaques, Elivélton e Renan Castro; Caio, Augusto César e Xavier; Rangel, Chrystian e Uelber

Como estão as equipes na temporada?

Campeão da Recopa Catarinense, o Figueirense entra em campo neste domingo com toda a confiança necessária para estrear com vitória na temporada do estadual em 2022. O elenco disputou a Recopa por ser campeão da Copa Santa Catarina, enfrentando o Avaí na última semana.

Do outro lado, o Joinville entra em campo com o objetivo de começar com o pé direito e, quem sabe assim, terminar na parte de cima da classificação com mais pontos para chegar até a próxima fase. Na temporada passada, o Joinville terminou em 7º lugar com 13 pontos, enquanto nas quartas de final acabou sendo derrotado pelo Brusque.

Leia também:

Finalistas da Copinha 2022: Santos e Palmeiras vão disputar o título