Final da Copinha 2022: horário e onde ver Palmeiras x Santos

Nesta terça-feira, 25 de janeiro de 2022, após o programa da Ana Maria Braga, a Globo vai exibir o final da Copinha 2022 entre Palmeiras x Santos. O Allianz Parque será o palco do clássico, mesmo dia em que a capital paulista comemora 468 anos. O horário e outras informações da disputa o leitor encontra logo abaixo.

Que horas será a final da Copinha 2022

A final da Copinha entre Palmeiras e Santos será pela manhã, com horário marcado a partir das 10 horas dessa terça-feira, 25 de janeiro de 2022. O Allianz Parque, em São Paulo, será o palco do clássico.

O Sportv transmite o duelo para todo o país, às 10h, com narração de Gustavo Villani e comentários de Maurício Noriega, Grafite e Sandro Meira Ricci.

A TV Globo mostra a partida apenas para o estado de São Paulo, sob o comando de Cléber Machado e comentários de Casagrande, Caio Ribeiro e Fernanda Colombo na ‘Central do Apito’. Excepcionalmente não haverá a exibição do ‘Encontro’ para São Paulo.

Horário: 10h (horário de Brasília)

TV: Globo, SporTV e Rede Vida

LiveStream: Nenhum

Santos x Palmeiras na final da Copinha

Cada uma das equipes teve muito trabalho para alcançar até a grande final da Copinha. De um lado, o Santos conquistou as três vitórias na fase de grupos, terminando em primeiro lugar com 9 pontos. Depois, no mata-mata da competição, venceu Chapadinha, Ferroviária, Fluminense, Mirassol e por fim o América Mineiro.

Do outro lado, o Palmeiras foi quem se deu melhor em seu grupo ao finalizar a etapa em primeiro lugar com 7 pontos, tendo duas vitórias e um empate. Depois, bateu o Mauá, Atlético-GO, Internacional, Oeste e por fim o São Paulo no famoso clássico paulista. Agora, tem um grande desafio pela frente em busca do seu primeiro título da Copinha.

Escalação do Santos: Diógenes; Sandro Perpétuo, Derick, Jair; Lucas Pires, Jhonnathan, João Victor, Ed Carlos; Weslley Patati, Lucas Barbosa, Rwan Seco

Escalação do Palmeiras: Mateus; Garcia, Naves, Lucas Freitas, Fabinho; Vanderlan, Giovani, Pedro Bicalho, Endrick; Gabriel Silva, Jhonatan

