Final da Supercopa do Brasil 2023: que horas vai ser o jogo do Flamengo x Palmeiras hoje

O calendário do futebol brasileiro está oficialmente aberto. Neste sábado, o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, recebe a disputa entre Flamengo e Palmeira na final da Supercopa do Brasil 2023. O horário do jogo do Flamengo hoje vai ser às 16h30 (Horário de Brasília), em partida única pelo título da temporada.

A Supercopa do Brasil reúne o atual campeão da Copa do Brasil, no caso o Flamengo, e o vencedor do Campeonato Brasileiro no último ano, o Palmeiras. Eles se enfrentam em campo neutro pelo título.

O duelo entre as equipes aconteceu em 104 oportunidades, com 38 vitórias do alviverde, 31 empates e 35 triunfos ao elenco rubro-negro, segundo dados do portal O Gol. No quesito gols, o Palmeiras também leva a melhor com 157 gols marcados contra 152.

O último encontro foi em 21 de agosto de 2022, na temporada passada, pela 23ª rodada do Brasileirão, com empate em 1 a 1 entre as equipes.

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo x Palmeiras hoje

O jogo do Flamengo e Palmeiras hoje terá transmissão da Globo e SporTV, às 16h30, horário de Brasília.

O Grupo Globo comprou os direitos de transmissão da Supercopa do Brasil. Isso significa que só ela pode exibir a final neste sábado tanto na TV aberta e fechada.

A emissora vai transmitir a partida entre Flamengo e Palmeiras para todos os estados do Brasil. A equipe de narração e comentários ainda não foi definida.

Já o SporTV também vai transmitir a final da Supercopa neste sábado, mas apenas aos assinantes da TV paga como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. O torcedor deve ter o canal na programação para assistir ao vivo a decisão.

SporTV:

SKY: 39 / 439

OI: 39

VIVO: 39 / 339 / 819 / 339 / 819

CLARO: 39 / 539

Onde assistir a Supercopa do Brasil hoje online

Para quem gosta de acompanhar tudo pelo celular, smartv ou tablet dá para assistir no site do GE e no GloboPlay, plataforma de streaming do Grupo Globo.

A novidade é que em ambas as opções, o torcedor pode assistir de graça. Tudo o que precisa fazer é sincronizar a Conta Globo com o seu email e senha, ou até mesmo pela conta do Facebook, Apple ou Google. É de graça e o torcedor não paga nada por isso.

O GloboPlay também retransmite as imagens do SporTV, mas apenas para quem é assinante do streaming.

GLOBOPLAY:

O serviço de streaming GloboPlay retransmite a programação da Globo ao vivo e de graça em sua plataforma. O torcedor só precisa acessar o site (www.globoplay.globo.com) ou o aplicativo, se cadastrar com email e senha ou inserir a conta pelo Facebook, Google ou Apple, escolher a opção "Agora na TV" e pronto.

PORTAL GE:

Também dá para assistir o jogo do Flamengo e Palmeiras no site do GE (www.ge.globo.com). O site de notícias da Globo retransmite as imagens da emissora de graça e também no SporTV (para quem é assinante da TV paga) tanto pelo site no navegador como no aplicativo.

Quantos títulos o Flamengo tem na Supercopa do Brasil?

O Flamengo é o maior campeão da Supercopa do Brasil, com dois títulos conquistados em 2020 e 2021. O elenco venceu o Athletico PR e depois o Palmeiras nos pênaltis respectivamente.

Esta vai ser a quinta vez que o Flamengo joga uma final da Supercopa. Em 1991 disputou contra o Corinthians mas perdeu, enquanto em 2022 foi derrotado nos pênaltis para o Atlético Mineiro.

O Galo, Grêmio e Corinthians também foram campeões, mas acumulam todos 1 título apeas.

Flamengo - 2 títulos (2020 e 2021)

Corinthians - 1 título (1991)

Grêmio - 1 título (1990)

Atlético MG - 1 título (2022)

