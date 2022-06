Finlândia x Montenegro: onde assistir, horário e escalação hoje (07/06)

Abrindo a segunda rodada na Liga das Nações desta terça-feira (07/06), as seleções de Finlândia x Montenegro se enfrentam a partir das 13h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque, capital finlandesa. Se você quer acompanhar de perto este embate, saiba odne assistir a seguir.

Onde assistir Finlândia x Montenegro hoje?

O jogo entre Finlândia e Montenegro hoje na Liga das Nações será transmitido no SporTV 2.

Se você não quer perder nenhum lance do jogo desta terça-feira, deve sintonizar o canal ao vivo, disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil. Se não possui em sua programação, deve entrar em contato com a sua operadora.

Outra oportunidade para acompanhar a partida internacional é o Globo Play, serviço de streaming da emissora, que detém o canal em sua plataforma no celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo de Finlândia x Montenegro hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia

Arbitragem: Allard Lindhout

Onde assistir: SporTV 2

+ Bola de Ouro 2022: 7 favoritos ao prêmio de melhor do mundo

Finlândia e Montenegro na Liga das Nações

A seleção da Finlândia decepcionou ao ficar no empate diante da Bósnia, durante a primeira rodada na Liga B da competição internacional. Por isso, vê o confronto desta terça-feira como a grande oportunidade de garantir os três pontos e, consequentenmente, chegar até a liderança do grupo 3 no torneio. Agora, aparece com apenas um ponto conquistado.

Do outro lado, Montenegro levou a melhor em cima da Romênia e, surpreendendo aos próprios torcedores, subiu direto para a liderança do grupo três com 3 pontos conquistados. Dessa maneira, a equipe de vermelho promete buscar a vitória nesta terça de todos os modos, já que tem a oportunidade de brigar pela elite da Liga das Nações no ano que vem.

Palpite de Finlândia x Montenegro

O confronto desta terça-feira promete ser equilibrado entre as seleções. A Finlândia não fez uma boa estreia, mas vai jogar em casa e deve contar com alguns dos seus principais atletas nesta terça-feira.

Já Montenegro fez bonito e é o atual líder do seu grupo na liga B. Por esse motivo, tem grandes chances de anotar a vitória, mas ainda precisa corrigir problemas em seu desempenho que podem lhe parar no meio do caminho.

Em toda a história do futebol, as seleções nunca se enfrentaram. Essa, portanto, é a primeira delas.

Jogos da Liga das Nações hoje

Seis jogos serão realizados na tarde desta terça-feira, 7 de junho, pela segunda rodada da Liga das Nações entre as quatro divisões principais.

Além do confronto entre a Finlândia e Montenegro, equipes como Itália, Alemanha e Inglaterra disputam os três pontos da competição. Por isso, para não perder nenhum lance, confira quais são eles.