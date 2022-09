Finlândia x Romênia: onde assistir ao vivo, horário e escalações (23/09)

Na disputa pela liderança do grupo C, as seleções de Finlândia x Romênia se enfrentam nesta sexta-feira, 23 de setembro, durante a segunda divisão da Liga das Nações, no Estádio Olímpico de Helsinque, a partir das 15h45 (Horário de Brasília). Por isso, confira todos os detalhes e saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir Finlândia x Romênia hoje ao vivo

O jogo da Finlândia e Romênia hoje vai passar no SporTV 3, na TV fechada, e no GloboPlay, serviço de streaming, a partir das 15h45 (Horário de Brasília).

Com transmissão exclusiva, o canal do SporTV 3 exibe todas as emoções do embate na Liga das Nações durante a tarde de sexta-feira. No entanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura por todo o território nacional.

Para o torcedor que não tem a TV fechada, a opção é assistir no GloboPlay, streaming para assinantes. Com valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, dá para assistir todos os canais da Globo, além de filmes, séries e novelas exclusivas da emissora.

A plataforma pode ser acessada tanto pelo celular como no tablet, computador e smart TV.

FINLÂNDIA X ROMÊNIA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Helsinque, em Helsinque, na Finlândia

Onde assistir Bósnia x Montenegro hoje: SporTV 3 e GloboPlay

Árbitro: Carlos del Cerro Grande

Árbitro de vídeo: Xavier Estrada Fernandez

+ Horário debate presidente SBT no sábado, 24 de setembro

Finlândia x Romênia: como vem as equipes hoje?

Com apenas quatro pontos conquistados, a Finlândia aparece na 3ª posição da classificação com uma vitória, um empate e duas derrotas na Liga das Nações. Com o princípio de conquistar a vaga na primeira divisão do torneio da UEFA, o elenco deverá manter a escalação principal e dessa maneira brigar pela liderança do grupo.

Provável escalação da Finlândia: Hradecky; Tenho, Jensen, Uronen, Niskanen; Lucas Lingman, Schuller, Kamara; Teemu Pukki e Benjamin Kallman.

Do outro lado, a Romênia é o lanterna do grupo com apenas 3 pontos, conquistados em uma vitória e três derrotas. Por isso, os visitantes precisarão manter o elenco principal e assim lutarem contra o rebaixamento até a terceira divisão da Liga das Nações.

Provável escalação da Romênia: Andrei Radu; Cristian Manea, Vlad Chiriches, Andrei Burca, Nicusor; Razvan, Marius Marin, Nicolae; Denis Alibec, George e Florin.

Agenda de jogos da Liga das Nações hoje

A quinta rodada na fase de grupos da Liga das Nações apresenta sete partidas nesta sexta-feira, cada uma em divisões diferentes. O torcedor deve ficar atento entre os embates para não perder nenhum lance.

O destaque fica para o reencontro de Itália e Inglaterra, mesmo duelo da final da Eurocopa na edição passada. No jogo de ida, elas não saíram do zero a zero. Além disso, o confronto entre Alemanha e Hungria também promete disputa acirrada aos três pontos

Por isso, confira todos os jogos da rodada hoje.

Quinta-feira (22/09):

Cazaquistão 2 x 1 Bielorrússia

Letônia 1 x 2 Moldávia

Eslováquia 1 x 2 Azerbaijão

Polônia 0 x 2 Holanda

Lituânia 1 x 1 Ilhas Faroé

Liechtenstein 0 x 2 Andorra

Turquia 3 x 3 Luxemburgo

Croácia 2 x 1 Dinamarca

França 2 x 0 Áustria

Bélgica 2 x 1 País de Gales

Sexta-feira (23/09):

Estônia x Malta – 13h

Geórgia x Macedônia do Norte – 13h

Alemanha x Hungria – 15h45

Finlândia x Romênia – 15h45

Bósnia x Montenegro – 15h45

Bulgária x Gibraltar – 15h45

Itália x Inglaterra – 15h45

Sábado (24/09):

Armênia x Ucrânia – 10h

Irlanda do Norte x Kosovo – 13h

Eslovênia x Noruega – 13h

Espanha x Suíça – 15h45

Escócia x Irlanda – 15h45

Israel x Albânia – 15h45

Sérvia x Suécia – 15h45

Chipre x Grécia – 15h45

República Tcheca x Portugal – 15h45

Leia também+ História da Liga Europa: conheça a trajetória do torneio de futebol