Horário debate presidente SBT no sábado, 24 de setembro

O segundo encontro entre os presidenciáveis na TV será realizado neste sábado (24) pelo SBT, CNN, revista Veja, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado. O horário debate presidente no SBT está marcado para às 18h15, de acordo com a programação da emissora.

Com duração de duas horas e quinze minutos, o evento está previsto para terminar às 20h30. A transmissão do confronto será feita ao vivo pelo canal do SBT e pelas plataformas dos outros veículos participantes.

O primeiro debate entre os candidatos à presidência foi realizado no dia 28 de agosto. O evento foi produzido pela Band, Folha de S.Paulo, Uol e TV Cultura e contou com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D’ávila (Novo).

Em 2022, o primeiro turno eleitoral está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo, se houver necessidade, para o dia 30 de outubro.

Qual o horário debate presidente SBT

Conforme a programação da emissora, o horário debate presidente SBT será das 18h15 às 20h30 deste sábado (24) – horário de Brasília. O canal do SBT vai transmitir o evento para todo o Brasil, os outros veículos participantes também farão a transmissão em suas plataformas. O evento será realizado nos estúdios do SBT em Osasco (SP) e não contará com plateia. Os convidados ficarão em um lounge, separados dos candidatos, e poderão assistir o confronto por um telão.

Confira as informações sobre o horário debate presidente SBT:

Horário debate presidente SBT: 18h15

Data: sábado – 24/09

Onde assistir: canal do SBT e plataformas dos veículos participantes.

Em um eventual segundo turno, o SBT, em parceria também com a CNN, revista Veja, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado, já marcou um debate entre os dois candidatos que estiverem na disputa para o dia 22/10, ainda sem horário definido.

Quem vai ao debate?

Os candidatos Lula (PT), Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d’Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB) foram os sete convidados para comparecer ao evento. O confronto mais esperado da noite seria entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), já que são os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas deste ano.

Segundo reportagem do Uol, o atual presidente é presença confirmada no debate. Embora o candidato não tenha confirmado oficialmente, o veículo ouviu aliados de Bolsonaro que afirmaram que ele estará presente no sábado (24).

Já Lula (PT) não deve comparecer ao debate. O petista também não confirmou nada oficialmente, mas o Uol afirmou ter ouvido de sua campanha que o ex-presidente optou por não ir ao confronto. Sua justificativa seria que as eleições estão na reta final e ele não quer perder tempo de campanha.

Aliados de Bolsonaro também apontaram que a ausência de Lula não vai influenciar em sua ida ao debate. Os demais candidatos já confirmaram sua presença no sábado.

Lula não irá ao debate do SBT

De acordo com reportagem do Uol, o candidato Lula não vai comparecer ao debate, pois não quer perder tempo de campanha. Segundo sua equipe, ir a um debate custa dois dias da rotina do candidato, que já tem planos para este fim de semana. Lula vai participar de um comício em Ipatinga (MG) na sexta (23), estará presente em atos de campanha em São Paulo (SP) no sábado (24) e no domingo (25) vai para o Rio de Janeiro (RJ) para outro ato político.

Como a campanha eleitoral deste ano está sendo de 45 dias, o petista chegou a sugerir que as emissoras se unissem e fizessem um debate em conjunto, para evitar a perda de tempo nas campanhas. Mas o pedido foi descartado.

Contudo, Lula já esteve presente na sabatina da CNN na semana passada e esta quinta (22) será entrevistado no Programa do Ratinho, no SBT. Segundo o Uol, a campanha de Lula considera, então, que ele já cumpriu compromissos com as emissoras participantes do debate.

Como será o debate?

O debate será dividido em quatro blocos. Nos blocos 1 e 3, os candidatos vão fazer perguntas aos seus adversários e se confrontar. Já nos blocos 2 e 4, os presidenciáveis devem responder às perguntas feitas por jornalistas dos veículos organizadores do evento.

Sem Lula, a disposição das cadeiras será feita da seguinte forma: Simone Tebet, Lula (representado por um púlpito vazio), Soraya e Felipe d’Ávilla ficarão à direita do apresentador Carlos Nascimento e Bolsonaro, Ciro e Padre Kelmon se posicionarão à esquerda do mediador, que estará no centro.

Por ordem de sorteio, Simone Tebet (MDB) seria a primeira candidata a perguntar; Jair Bolsonaro (PL) o segundo; Lula (PT) o terceiro; Ciro Gomes (PDT) o quarto; Soraya Thronicke (União Brasil) a quinta, Padre Kelmon (PTB) o sexto; e, por último, Felipe d’Ávilla (Novo). Como Lula não estará presente, a ordem deve se manter a mesma, apenas pulando sua vez.

Último debate será na Globo

Além do debate de sábado (24), a Rede Globo também vai realizar um confronto entre os candidatos à presidência no dia 29 de setembro, após a exibição da novela Pantanal. Este será o último debate antes do primeiro turno eleitoral. Tradicionalmente, a emissora realiza o último encontro dos candidatos antes da eleição. De acordo com apuração do Uol, há chances de que Bolsonaro vá ao evento, embora ainda não tenha confirmado e Lula já comenta que estará presente no debate dia 29.